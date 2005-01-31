مادران و زنان نقش محوري در حفظ موسيقي نواحي ما دارند

دكتر " محمد سرير" آهنگساز در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: آنچه به عنوان موسيقي در ابتدا در ذهن ما شكل مي گيرد، به وسيله مادران ماست. رشد و رواج آن هم تا سني به عهده مادران و زنان است. در موسيقي نواحي اين نقش پررنگ تر است و زنان نقش محوري دارند. حفظ ميراث هاي معنوي اين موسيقي به عهده آنهاست.

وي افزود: بانوان به خصوص در زمينه موسيقي نواحي مي توانند بسيار موثر باشند. در ابتدا ارتباط عاطفي كه مادر با فرزند برقرار مي كند و در آن حين موسيقي كه بر لب دارد، از جمله لالايي ها و آوازهاي كار مي تواند در شناخت و پيشرفت موسيقي بسيار سودمند باشد. درواقع نقطعه عطف آموزش موسيقي را مادران به عهده دارند.

سرير خاطر نشان كرد: پس از اين دوره مادران و زنان بومي آوازهاي گروهي را ترويج مي دهند كه مربوط به كار و حرفه خاص خودشان است، مثل آوازهاي قاليباف خانه ها، آوازهاي كشاورزي مانند انهايي كه در شمال ايران خوانده مي شوند. در واقع برگزاري اين جشنواره ها كار ارزنده اي است كه خوشبختانه پژوهشگران ما ان را دنبال مي كنند و امثال آقاي " هوشنگ جاويد" به آن اهتمام ورزيده اند.

وي گفت: موسيقي نواحي ما پايه موسيقي ملي كشور ماست و موسيقيدانان بايد بيشتر به آن توجه كنند. در هجوم اطلاعات و اخبار و شيوه هاي متفاوت موسيقي در دنيا، ما بايد بيش از اين حرف ها به موسيقي بومي مان و حفظ ان توجه كنيم. بايد اين هسته ها حفظ شود چون بخشي از هويت ملي ما را شامل مي شود.