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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

شورای قضایی عراق گزارش داد؛

جزئیات جنایات الهاشمی/150 عملیات تروریستی و ترور زائران ایرانی

جزئیات جنایات الهاشمی/150 عملیات تروریستی و ترور زائران ایرانی

شورای عالی قضایی عراق از دست داشتن معاون رئیس جمهور عراق در 150 عملیات تروریستی از جمله حملات تروریستی علیه زائران ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "عبدالستار البیرقدار" سخنگوی شورای عالی قضایی عراق روز گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: نتایج تیم ویژه تحقیق درباره پرونده معاون رئیس جمهورعراق حاکی از آن است که طارق الهاشمی در 150 عملیات تروریستی نقش داشته و افراد تحت نفوذ وی به دستور مستقیم او این اقدامات تروریستی را اجرایی می کردند.

وی افزود: عناصر تحت حمایت وی اعتراف کرده اند این اقدامات تروریستی شامل ترور افسران بلندپایه، پزشکان و زائران ایرانی، قرار دادن خودروهای بمبگذاری شده درمناطق مختلف برای هدف قرار دادن گشتی های ارتش، پلیس و مقامات دولت عراق بوده است.

بیرقدار خاطرنشان کرد: از جمله این حوادث تروریستی که در خاطره مردم عراق قرار دارد انفجار یک بمب در نزدیکی پل "الائمه" در منطقه "الاعظمیه" است که زائران امام موسی کاظم (ع) را در سال 2010  هدف قرار داده بود.

وی در ادامه گفت: ترور "ولید جعاز" نماینده شبکه تلویزیونی الشرقیه در سال 2006 نیز یکی دیگر از این اقدامات تروریستی به شمار می رود.

سخنگوی شورای عالی قضایی عراق از خانواده های قربانیان و مجروحین این حوادث تروریستی خواست که برای احقاق حقوق شخصی خود به دادگاه مرکزی مراجعه کنند.

خاطر نشان می شود الهاشمی در پی پخش اعترافات تکان دهنده برخی اعضای تیم محافظتی وی مبنی بر دست داشتن در اقدامات تروریستی به دستور وی در 19 دسامبر 2011 و پس از آن صدور حکم دستگیری اش به منطقه کردستان عراق گریخت و همچنان تحت حمایت طالبانی و بارزانی قرار دارد و از تسلیم شدن به دستگاه قضایی سر باز می زند.

کد مطلب 1536210

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