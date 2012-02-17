به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ مرادی کرمانی در ششمین نشست ترویج خواندن با موضوع داستانهای اجتماعی در کتابخانه مرجع کانون با بیان اینکه که اگر من به عنوان یک نویسنده هرگز خود را نمیبخشدم که با نوشتههایم بچهها را غمگین کرده باشم گفت: در تمام آثارم اگرچه شخصیتهای آن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند، اما به خوانندگان امید دادم و تلاش کردم آنها را به سمت یاس و نومیدی سوق ندهم.
وی افزود: واقعیتهای اجتماع باید به کودکان و نوجوانان منتقل شود. جهان امروز جهان فقر، بیعدالتی، مرگ و جنگ است و این به بچهها آسیب وارد میکند، ولی ما نباید با آثارمان بچهها را بترسانیم؛ چرا که با دلهره، بزرگ میشوند و در آینده نمیتوانند در مقابل هر عامل یا فاجعهای مقاومت کنند.
خالق کتاب «مربای شیرین» ادامه داد: جهان امروز مانند خانهای بدون سقف میماند که ما میخواهیم درهای آن را ببندیم و از هر نفوذی جلوگیری کنیم؛ در حالی که بچهها با دارا بودن امکانات نوین رسانهای تمام خبرها و اتفاقات خوب و بد دنیا را میبینند و ما متاسفانه در عرصه ادبیات تالیفی دنیای قشنگ و شیرین را از آنها میگیریم و به آنها تلخی هدیه میکنیم.
مرادی کرمانی تصریح کرد: عرصه تالیف ادبیات کودک و نوجوان به این دلیل که بچهها خودشان را در این آثار نمیبینند، عرصهای فقیر است و دنیای این کتابها با آنچه که آنها در تلویزیون، ماهواره و دیگر رسانهها میبینند متفاوت است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم این رسانهها، خود را به محیط خانواده تحمیل کردهاند و به نظر من تقابل آنها با آثار تالیفی ما باعث رویگردانی بچهها از ادبیات و سینما میشود و آنها بیشتر به سوی آثار ترجمهای میروند.
وی تاکید کرد: آثار تالیفی باید در عین مطرح کردن مشکلات جامعه و خانوادهها این وقایع تلخ و ناگوار را با زبانی شیرین و حتی با استفاده از قالب طنز برای بچهها بیان کنند.
نویسنده کتاب «خمره» با ذکر مثالی از حضورش در یکی از مدارس شاهد گفت: در این مدرسه فرزندان شهدا انشاهای خود را خطاب به پدران شهید خود قرائت کردند و من به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفتم، اما به نظر من باید به این بچهها روحیه هم بدهیم؛ چرا که این نسل، آینده کشور را در دست خواهد گرفت.
مرادی کرمانی افزود: در 8 سال جنگ عراق علیه ایران پدران این بچهها در شرایطی سخت از میهن و دین خود دفاع کردند و عزیزترین سرمایه خویش یعنی جانشان را فدا کردند و به اعتقاد من این حماسهای بزرگ است که میتوان به جای تاکید بر جنبههای مرثیهای آن به بعد حماسی آن بیشتر پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به تجربه حضورش در مدارس ترکیه و انتشار آثارش در این کشور گفت: در ترکیه که جامعهای بسیار شبیه به ایران دارد، تقریباً با همان مسایل و مشکلات اجتماعی، امکانات و کتابخانههای بزرگی در مدارس راهاندازی شده است و بچهها با کمک معلمان خود کتابخوان میشوند.
مرادی کرمانی، دعوت از نویسندگان مشهور و برگزاری جلسات نقد و بررسی اثر با حضور نویسنده، معرفی کتابها و خواندن داستانها در مدارس را از جمله برنامههای مدارس ترکیه برای ترویج کتابخوانی عنوان کرد.
نویسنده کتاب «تنور» در پایان گفت: گرچه آموزش و پرورش ایران تعدادی از داستانهای مرا در کتابهای درسی آورده است، اما به نوعی خود ما را از برنامه دعوت به مدارس کنار گذاشتهاند و به نظر من باید حضور نویسندهها در مدارس پررنگتر شود.
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