رفع محتوای اسلام هراسانه از مبانی آموزشی افسران پلیس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مایا بری مدیر اجرایی مؤسسه عرب- آمریکایی اظهار داشت: نتیجه گیری در این رابطه دشوار است، در بخش آموزش اف بی آی نباید مشکل فرهنگی وجود داشته باشد، اما به نظر می رسد برخی تعصبات ریشه دار نسبت به جوامع عرب آمریکایی و مسلمان آمریکایی در این واحد وجود داشته باشد.

یک تحقیق داخلی صدها سند با محتوای اسلام هراسانه را که توسط اف بی آی برای آموزش افسران استفاده می شده را شناسایی کرده است. تصدیق این محتوای اسلام هراسانه هفته گذشته در دیدار اف بی آی با برخی گروه های مسلمان اعلام شده است.

کریستوفر آلن سخنگوی اف بی آی اظهار داشت که برخی اسناد از بین رفتند چرا که این اسناد اهانت آمیز بوده و برخی دیگر به علت بی اعتباری نابود شدند. این درحالی است که اسناد از بین رفته تنها یک درصد از 160 هزار سند بررسی شده بود.

اف بی آی چهار معیار را برای از بین بردن این اسناد ذکر کرده است از جمله اشتباهات واقعی، معنای ضعیف و ارائه اطلاعات غیر دقیق درباره آنها این معیارها را تشکیل داده اند .

اف بی آی همچنین اعلام کرده درنظر دارد یک سند به عنوان معیاری برای عدم استفاده از محتوای ضد اسلامی برای تعلیم افسران پلیس منتشر کند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا نیز درنظر دارد ماه آینده یک راهبرد فرهنگی برای چگونگی رفتار مسلمانان و اعراب در اقدامات ضد ترور منتشر کند.

تا کنون گزارشهای رسانه ای متعددی مبنی بر استفاده از محتوای ضداسلامی و اسلام هراسانه در اف بی آی منتشر شده که این امر موجبات نگرانی مسلمانان را فراهم کرده است.

منتقدان اظهار می دارند استفاده از محتوای ضد اسلامی در تعلیم افسران پلیس فضای لازم را برای افراط گرایی باز می کند.

روابط مسلمانان با اف بی آی طی سالهای اخیر برسر سابقه این نهاد برای هدف گرفتن مسلمانان تیره و تار شده است. در سال 2009 گروه های مسلمان تهدید کردند تمام ارتباطهای خود را با اف بی آی بر سر اعزام جاسوس به مساجد آنها قطع خواهد کرد.

تکنیکهای ناخوشایند اف بی آی پس از یازدهم سپتامبر برای اعزام جاسوس به مساجد مناقشات بسیاری رقم زده است.