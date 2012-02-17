ارسال بیش از 550 اثر به جشنواره کوثر پر فروغ/ معرفی نفرات برتر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روحانی پیش از ظهر جمعه در آیین اختتامیه جشنواره کوثر پرفروغ ویژه بانوان با تأکید براینکه هدف از برگزاری این جشنواره را گسترش فعالیت فرهنگی و هنری خواهران مسجد یاور عنوان کرد و گفت: در طول تاریخ زنان به عنوان عناصر انسان ساز تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ویژه‌ای داشته‌اند.



وی با تاکید براینکه قم نخستین و تنها کانونی است که معاونت مستقل فرهنگی و هنری مساجد را داراست بیان داشت: در آینده‌ای نزدیک با همکاری و مساعدت دبیر عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در صدد توسعه فعالیت بانوان در مساجد و به عنوان معاونت‌های مستقل هستیم.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد قم با بیان اینکه 57 اثر برگزیده در این جشنواره تقدیر خواهند شد، ادامه داد: بیش از 550 اثر از 19 استان کشور به دبیرخانه مستقر درقم ارسال شده است.



رکورد شکنی زنان قمی در ارسال آثار



وی با تشریح این مطلب که قم به تنهایی 19 اثر برگزیده در این جشنواره را دارد افزود: رکورد شکنی زنان قمی در این جشنواره دو دلیل مهم دارد که به غیر از استعدادهای شایسته هنری و فرهنگی بانوان می‌توان به وجود معاونت مستقل خواهران در قم اشاره کرد.



روحانی با اشاره به اینکه جشنواره کوثر پرفروغ در 10 بخش مجزا برگزار شده است، گفت: این جشنواره را از آغاز دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت معصومه(س) فراخوان کرده و در بخش‌هایی مانند نقاشی، خوشنویسی، وبلاگ نویس، متون ادبی، مقالات، عکاسی، شعرو... رقابت ایجاد کردیم.



تجلیل از خدمات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی



وی با اشاره به اینکه محور این جشنواره دایره المعارفی درباره ابعاد شخصیتی حضرت معصومه بوده است، گفت: در جشنواره ترنج که ویژه کلیه کانون‌های هنری و فرهنگی مساجد بود سهم قم در جوایز یک سی‌ام بود که در جشنواره کوثر پرفروغ این سهم به یک سوم آثار رسید که نشان از استعداد والای بانوان قمی دارد.



درپایان این جشنواره ضمن تجلیل از خدمات وزیر فرهنگ و ارشاد به دلیل نگاه ویژه به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، از مسئولان دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، گیلان، مازندران و فارس به علت حضور حداکثری در جشنواره تقدیر شد.



نفرات برتر



در پایان از نفرات برگزیده جشنواره فرهنگی هنری کوثرپروغ تقدیر شد.



در رشته خوشنویسی رده سنی بزرگسالان رتبه اول به خدیجه آزادیان از فارس و در رده سنی کودکان به نفیسه حسن زاده از خراسان شمالی رسید.



در رشته نقاشی رده سنی بزرگسالان شهرزاد بیاتی از همدان و در رده سنی کودکان ستاره جوشنی از قم حایز رتبه های برتر شدند.



نجمه رادگل از یزد رتبه اول در رشته عکاسی رده سنی بزرگسالان و زهرا ابراهیمی از خراسان شمالی در رشته مقاله نویسی رده سنی بزرگسالان به مقام های اول دست پیدا کردند.



در رشته وبلاگ نویسی مرضیه سادات طاهرزاده از قم و در رشته آثار ابتکاری مرضیه بیات از قم مقام های اول را به خودشان اختصاص دادند.



رتبه اول شعر به فریبا قیومی زاده از یزد و در رشته متن ادبی رده سنی بزرگسالان به فاطمه برزگر از خراسان شمالی اختصاص پیدا کرد.



همچنین در رشته خوشنویسی رتبه دوم به اکرم نبی زاده از مرکزی و رتبه سوم به خانم معصومه فیضی از مرکزی رسید.

نورالهدی فرهودی از قم به مقام دوم ر و سحر جعفرنژاد از مازندران به رتبه سوم شته خوشنویسی رسیدند.



رتبه دوم نقاشی در رده سنی بزرگسالان به مرضیه کازرونی از فارس و رتبه سوم نقاشی بزرگسالان به معصومه پورجواد از قم رسید.



در رتبه دوم رشته نقاشی ریحانه جانقلی از قم و در رتبه سوم فاطمه سعیدی از خراسان شمالی حایز رتبه شدند.



اعظم محمدی از زنجان در رشته عکاسی به مقام دوم و هانیه عظیما از قم به رتبه سوم دست پیدا کردند.



مرضیه رسولی از خراسان شمالی رتبه دوم رشته مقاله نویسی بزرگسالان و اعظم ایران شاهی از مرکزی رتبه سوم مقاله را کسب کردند.



رتبه دوم وبلاگ نویسی به رقیه فولادی از قم و رتبه سوم به راضیه تربت از هرمزگان رسید.



در رشته آثار ابتکاری رتبه دوم به مجهده انتظاری از قم و رتبه سوم به صدیقه سادات مجاهد از قم اختصاص پیدا کرد.



عالیه مهرابی از یزد به رتبه دوم شعر و حسنی محمدزاده از اصفهان به رتبه سوم شعر دست پیدا کردند.



رتبه دوم در رشته متن ادبی به انسیه رضایی و رتبه سوم به زهره عزتی از قم رسید.



تعداد 26 نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

