بندر نوشهر نایب قهرمان فوتبال پیشکسوتان بنادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بندر نوشهر توانست نایب قهرمان مسابقات پیشکسوتان بنادر کشور شود.

این دوره از مسابقات با حضور شش تیم از بنادر استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، مازندران ، گیلان و سازمان مرکزی از 23تا27 بهمن ماه در بندر بوشهر برگزار شد.

تیم فوتبال پیشکسوتان بندر نوشهر در فینال این دوره از مسابقات در کمال ناباوری با مصدومیت دو بازیکنش مواجه شد و با شکست در مقابل تیم میزبان بندربوشهربه مقام نائب قهرمانی دست یافت.

پیش از این، تیم اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران- بندر نوشهر پس از کسب یک نتیجه مساوی مقابل تیم بندر امام و پیروزی مقابل تیمهای سازمان مرکزی و بندر شهید رجایی به فینال مسابقات راه یافته بود.

فینال این دوره ازمسابقات که درعصر پنج شنبه 27 بهمن ماه برگزار شد و تیم بندر نوشهر توانست در نایب قهرمان این دوره از مسابقات قرار گیرد.

در تیم بندر نوشهر، محمد تقی انزان پور، محمد پرویی، علیرضا قدرتی، سید فاضل موسوی، بیژن یوسفی نیا، صفر متاجی، دانش اسحاقی، لطفعلی پورکاویان، سید اسماعیل گلرخ، سید شعبان حسینی، یعقوب شیرزاد، قهرمان کریمی و سید احمد حسینی به عنوان بازیکنان تیم و غلامحسن سنگاری مربی و اسفندیار ایمانزاده به عنوان سرپرست تیم د راین دوره از مسابقات حضور داشتند.

