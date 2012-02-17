پروژه تولید ورمی کمپوست در روستاهای یزد اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی برای کشاورزان روستاهای طبس، مهریز ، میبد و یزد و مدیران و کارشناسان ستادی و شهرستانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این کارگاه آموزشی کلیه نکات فنی مربوط به پرورش کرم آیزونیا فوتیدا و تولید ورمی کمپوست به صورت تئوری و عملی به فراگیران روستایی و مدیران و کارشناسان سازمانی آموزش داده شد و قرار است پس از ارائه آموزش های لازم، تولید ورمی کمپوست در چهار سایت در شهرستان های یاد شده به صورت پایلوت و با نظارت مشاوران فنی دنبال شود.

فراگیران گروه هدف این پروژه در شهرستان های طبس و مهریز کشاورزان زن و در شهرستان های یزد و میبد کشاورزان مرد هستند.

پروژه پشتیبانی فنی مرکز تحقیقات شوری کشور در یزد اجرا شد

رئیس اداره ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاوری استان یزد گفت: پروژه پشتیبانی فنی مرکز تحقیقات شوری کشور و بخش خصوصی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی در سطح 300 هکتار در سه شهرستان خاتم، ابرکوه و بهاباد بر روی محصول گندم به اجرا درآمد.

حسین رزاقیان افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش شاخص کارآیی مصرف آب در مزارع گندم است.

وی تصریح کرد: این طرح در سال 89 در شهرستان ابرکوه به اجرا در آمده و کاهش 30 درصدی مصرف آب در مزارع گندم را به دنبال داشته است.

رزاقیان ادامه داد: با توجه به نتیجه اجرای طرح در ابرکوه این امیدواری وجود دارد که در صورت تامین این طرح در سایر مناطق استان، پتانسیل افزایش کارآیی مصرف آب تا 30 درصد وزن موجود افزایش یابد.

رئیس اداره ترویج کشاوزری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد یادآور شد: در صورتی که مسئولان استانی و سازمان جهاد کشاورزی طرح را حمایت کنند، می توان کارآیی مصرف در اراضی شور زراعی استان را با طراحی کم هزینه اما صحیح و اصولی، سیستم آبیاری سقلی (نواری) همزمان با مدیریت تمامی نهادهای کشاورزی (آب، خاک، برق، کود سم و ...) افزایش داد.

جشن صید آبزیان در استان یزد برگزار شد

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: در راستای توسعه و بهینه سازی تولید آبزیان، مراسم جشن صید آبزیان در کنار استخر ذخیره آب کشاورزی استان یزد برگزار شد.

محمدعلی مبینی افزود: جشن آبزی پروری در استان یزد با توجه به برداشت مناسب و خوبی که از سوی آبزی پرور صورت می گیرد در استان برگزار می شود.

وی افزود: در راستای توسعه آبزی پروری و بهینه سازی پرورش ماهی، پرورش دهندگان ماهی به اجرای طرح نیمه متراکم ماهی آمور در اوایل سال 90 پرداختند و با خریداری و رها سازی 3 هزار قطعه بچه ماهی آمور در هر متر مربع توانستند شش هزار کیلوگرم ماهی آمور تولید کنند.

مبینی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماهی آمور علفخوار بوده و در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با دمای بالای 20 درجه سانتیگراد رشد بسیار خوب و مطلوبی دارد، تامین خوراک آنها هزینه چندانی برای آبزی پروران ندارد.

نماینده یونیدو در ایران:

جایگاه گلخانه‌ها باید در یزد بهبود پیدا کند

نماینده یونیدو در ایران خواستار بهبود جایگاه گلخانه‌های یزد و توجه بیش از پیش به این روش کشاورزی شد.

الساندرو آمادیو در کارگاه بهینه سازی مصرف انرژی و آب در واحدهای تولید بخش کشاورزی ضمن پاسخ به سئوالات کارشناسان کشاورزی یزد در زمینه گلخانه‌ها به تشریح آخرین ساختار گلخانه ‌ها و سیستم‌های گرمایشی پرداخت.

وی افزود: با توجه به ساختار گلخانه‌ها و سیستم‌ های گرمایشی و سرمایشی آنها همچنین انجام پیوند خیار بر روی کدو، کشت نشا به صورت صنعتی و اهمیت پیوند و کشت نشا در ایران و ویژه استان یزد به ارائه عملکرد و راهبردهای مناسب در این زمینه خواهیم پرداخت.

آمادیو بیان کرد: در استان یزد جایگاه گلخانه ‌ها باید بهبود پیدا کند و در زمینه بازاریابی در این امر نیز باید توجه بیشتری صورت گیرد.

نماینده یونیدو در ایران تصیح کرد: تامین امکانات و تجهیزات مناسب گلخانه‌ها، سیستم‌بندی و صادر کردن محصولات گلخانه‌ای و تجارت از مهم‌ترین و عمده‌ترین مشکلات گلخانه‌داران استان یزد است.

آمادیو خاطرنشان کرد: با تمهیدات صورت گرفته امید است طرح‌های گلخانه ‌ای نحو ممکن اجرا شود و وضعیت گلخانه‌های استان بهبود پیدا کند تا گلخانه ‌داران یزدی بتوانند محصولات خود را به عرضه بگذارند.

کارگاه بهینه ‌سازی مصرف انرژی و آب در واحدهای تولید بخش کشاورزی با همت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی الساندرو آمادیو نماینده یونیدو در ایران به همراه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از واحدهای تولیدی گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی بازدید کردند.