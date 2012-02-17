42 پروژه عمرانی کشاورزی در طبس افتتاح شد

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره برداری از پروژه های حوزه کشاورزی شهرستان طبس از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز شده و تا پایان بهمن ماه بیش از 42 پروژه در حوزه های عمرانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تعدادی از این پروژه ها نیز زیربنایی و در راستای ترویج کشاورزی است، یادآور شد: پروژه های یاد شده با اعتباری بالغ بر 608 میلیون تومان به طور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اسدی افزود: احیا و مرمت 30 رشته قنات در روستاهای این شهرستان، لوله گذاری و انتقال آب تا مزارع کشاورزی در 12 روستا و ... از جمله پروژه های عمرانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس به شمار می رود.

وی یادآور شد: پروژه های یاد شده از محل اعتبارات ملی، استانی و خشکسالی تامین اعتبار شده و با اجرای آنها در 30 رشته قنات عملیات لایروبی، خرابی کشی و بغل بری و رسوب برداری به میزان 15 هزار و 400 متر، کول گذاری 290 متر، طوقه چینی 250 متر، پیشکار کنی 180 متر و لوله گذاری آب تا مزارع کشاورزی به طول 9 هزار و 950 متر انجام شده است.

اسدی عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه ها افزایش راندمان آبیاری، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، بالا بردن توان اقتصادی کشاورزان و در نهایت افزایش تولید بوده است.