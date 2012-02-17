برخی دولتها بدبختی را در کشورهای اسلامی رقم می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فرمایشات امام اول شیعیان درباره وحدت و الفت بین امت اسلام گفت: امیر المومنین (ع) می فرمایند که من بر وحدت جماعت و الفت حرص دارم ، که می خواهم امت اسلام مثل اعصاب بدن که تمام بدن را به هم وصل می کند باشند.

خطیب جمعه این هفته تهران افزود: اما با بدبختی هایی که در دنیای اسلام به وجود آمده چه کنیم که برخی دولت ها دارند این بدبختی ها را رقم می زنند، البته در برابرش حرکت ها دارد شروع می شود و این حرکت ها آن دولت ها را به زودی از صحنه سیاسی و اداره کشورها بیرون خواهد کرد.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ملت ایران گفت: این فشارها سی و سه سال است که بر ما وارد شده و در این سی و سه سال مقام معظم رهبری و مسئولان مرتب می گفتند و ملت ایران نیز نشان داده که این تحریم ها ملت ایران را بیدار کرده و در نهایت به ضرر خود تحریم کنندگان تمام شده است.

آیت الله امامی کاشانی در تشریح فرق کور و بینا بر طبق فرمایشات امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه گفت: امیر المومنین در نهج البلاغه می فرمایند کسی که نمی بیند یعنی پشت صحنه را نمی بیند. کور کسی است که وقتی بازی و نمایش اجرا می شود نمایش را می بیند اما نمی داند پشت صحنه چیست. اما بینا کسی است که نمایش را می بیند و پشت صحنه را نیز می داند و بار و توشه خود را می گیرد.

وی افزود: ملتی که نمی بیند و نابینا است بار و توشه خود را از ظاهر می گیرد اما ملت بینا از ظاهر به باطن عبور می کند و پشت صحنه را می خواند.

خطیب نماز جمعه تهران در تشریح راز نتیجه ندادن تحریم های دنیای استکبار علیه ملت ایران، گفت: سر اینکه تحریم های دنیای استکبار نتیجه نداد و روز به روز صهیونیست ها رسواتر می شوند این است که ملت ایران، بعضی ملت های مسلمان و کلا جهان اسلام دارند پشت صحنه را می بینند. ملت ایران در حال حاضر می داند که چه خبر است می داند که استکبار می خواهد وحدت را بشکند. هنوز مجلس نیامده، دارند تحلیل های مختلف می کنند و می خواهند حضور مردم را بشکنند.

امامی کاشانی با بیان اینکه قدرت با جماعت حاصل می شود، گفت: آنچه برای همه ما در مقطع فعلی لازم است وحدت و اتحاد و توجه به رهبری است که به میزان عدل و میزان دین و برپایه فقه است، ولایت فقیه است.

وی افزود: حفظ کردن وحدت کلمه و دوری کردن از تفرقه و دیدن پشت صحنه منجر می شود که ملت ما روز به روز سرافرازتر شود.

امامی کاشانی با اشاره به ترور اساتید دانشگاه توسط استکبار گفت: دانشگاهها، اساتید و دانشجویان ما از اینکه چند تن از اساتید با ارزش دانشگاه توسط استکبار به شهادت رسید به سخن امیر المومنین (ع) نگاه کنند که می فرمایند از اینها عبور کنید و ببینید پشت صحنه چه خبر است. واقعیت این است که دشمن برای ماعلم نمی خواهد و دشمن 22 بهمن و انتخابات خوب برای ملت ایران نمی خواهد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تلاش دشمنان برای به حاشیه کشاندن اراده و وحدت ملت ایران که بار دیگر در راهپیمایی 22 بهمن امسال به نمایش گذاشته شد، گفت: البته در برخی رسانه های خارجی نیز نکته های جالبی گفته شد از جمله اینکه حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن را نشانه دموکراسی، حفظ ارزش های انقلاب توسط ملت ایران و نشانه ای برای اینکه رهبری ایران بر اساس دین است و لذا انقلاب به پیش می رود، دانستند.