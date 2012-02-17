به گزارش خبرنگار مهر، رئیس نظام دامپزشکی استان قم در مراسم افتتاحیه در این کنگره که قبل از ظهر جمعه در سالن اجتماعات دارالحدیث قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: استان قم کوچکترین استان کشور است که با وجود بدی آب و هوا و سخت بودن شرایط جوی توانسته است نیازهای استان و بخشی از نیازهای کشور را تامین کند.
دکتر مسعود عربشاهی عنوان کرد: در استان قم در سال 86 یخبندان، در سال 87 خشکسالی و در سال 89 تب برفکی و در سال جاری با بحران شیر مواجه بودیم که برگزاری این کنگره نیز در راستای رفع این معضل و همچنین آشنایی بیتشر فعالان این عرصه با آخرین یافتههای علمی است.
دبیر علمی اولین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری کنگره دام و طیور درسال گذشته در استان قم اظهار داشت: هسته اول برگزار کننده آن کنگره تصمیم گرفتند تا این کنگرههای علمی را همچنان ادامه دهند و در این راستا نیز تصمیم گرفته شد کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته در بهمن ماه سال جاری در قم برگزار شود.
دکتر فرج الله ادیب هاشمی ادامه داد: رویکرد تیم برگزارکننده این کنگره جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفهای، تعامل با انجمنهای ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مخاطبان ایرانی، رعایت بیطرفی و حفظ اصالت علمی است.
ارسال 600 مقاله علمی به دبیرخانه همایش
وی با اشاره به فرخوان علمی این کنگره اظهار داشت: تا کنون 600 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است که این تعداد مقاله توسط 24 داور که از استادان مبرز دانشگاهها بودند داوری شد.
دبیر کمیته علمی کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره نیز 4 کارگاه آموزشی توسط استادان دانشکدههای دامپزشکی کشور برگزار میشود.
باحضور فعالان صنعت شیر کشور/
کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته در قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته با حضور فعالا صنعت شیر کشور در قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس نظام دامپزشکی استان قم در مراسم افتتاحیه در این کنگره که قبل از ظهر جمعه در سالن اجتماعات دارالحدیث قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: استان قم کوچکترین استان کشور است که با وجود بدی آب و هوا و سخت بودن شرایط جوی توانسته است نیازهای استان و بخشی از نیازهای کشور را تامین کند.
نظر شما