ملت ایران هیچ گاه در مواجهه با دشمن عقب نشینی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری در جلسه آموزشی مجریان انتخاباتی که شامگاه پنج شنبه در محل سالن اجتماعات هلال احمر این شهرستان برگزار شد، افزود: مردم با آگاهی در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی حضور یافته و با حضور پرصلابت خود مشت محکمی بر دهان دشمنان وارد می کنند.

وی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مردم با حضور در انتخابات متعدد ارکان مختلف کشور را تشکیل دادند و این بار نیز با حضوری تأثیرگذار و آگاهانه، زمینه تشکیل مجلس مقتدر و متخصص را فراهم خواهند کرد.

وی اضافه کرد: دشمنان قسم خورده ایران اسلامی سعی دارند تا با تبلیغات مسموم و ایجاد فضای ناامیدی در جامعه، زمینه کاهش حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند که این بار نیز مردم با حضور حداکثری خود این توطئه ها را خنثی خواهند کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا عنوان کرد: بدخواهان نظام سعی دارند تا در فضای تهدید و تحریم و برخوردهای ناهنجار در عرصه بین المللی، سناریوی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را در انتخابات دوازدهم اسفند نیز تکرار کرده و مشارکت مردم را در این انتخابات به کمتر از 50 درصد برسانند.

وی افزود: آموزش صحیح و هدفمند مجریان انتخابات، نقش مهمی در روند اجرای انتخابات داشته و این روند را تسریع می بخشد.

ستاری بیان داشت: مجریان انتخابات باید با دریافت آموزشهای لازم آمادگی مورد نیاز را برای مواجهه با مشکلات احتمالی در زمان برگزاری انتخابات کسب کرده تا بتوانند تصمیمات مناسبی را در خصوص مرتفع کردن آن اتخاذ کنند.

آموزش مجریان انتخابات مشارکت مردمی را افزایش می دهد

وی ادامه داد: آموزش مستمر و به موقع مجریان انتخابات می تواند با جلب اعتماد عمومی در جامعه، مشارکت مردمی را افزایش دهد.

فرماندار پیشوا گفت: مجریان انتخابات امانت دارانی هستند که وظیفه دارند با رعایت قانون از آرای مردم به درستی صیانت کرده و اجازه ندهند که در امانت مردم خیانتی صورت گیرد.

وی افزود: مجریان انتخابات باید با ایجاد هماهنگی، همدلی و قانون گرایی با دیگر هیئتهای انتخابات، رضایت خداوند متعال را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند و با رعایت قانون ضمن حفظ آبروی نظام، زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنند.