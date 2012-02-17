تاسیسات پشتیبانی اسکله کنگان 57 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح جمعه در بازدید از اسکله بندر کنگان اظهار داشت: اسکله کنگان یکی از بهترین و مناسب‌ترین اسکله‌های استان بوشهر را دارد و از لحاظ تاسیسات زیربنایی و پشتیبانی بیش از 57 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: فضای انبار سرپوشیده با مساحت دو هزار و 200 متر مربع درون اسکله کنگان ایجاد شده است و در دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که ساخت این انبار یکی از اولویت‌های ما است.

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر وپژگی‌های مهم یک بندر تجاری را عمق و دسترسی مناسب این اسکله بیان کرد و گفت: بندر کنگان با عمق 4.5 متر بهترین شرایط را در بین بنادر کوچک استان دارد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در توسعه این اسکله مد نظر قرار گرفته است، بالا بردن ضریب ایمنی است که پیشرفت 75 درصدی در ساختمان آتش‌نشانی یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه است.

راستاد از خریداری کامیون آتش‌نشانی خبر داد و ادامه داد: طرح ثابت اطفای حریق به زودی در کنگان اجرا خواهد شد که امیدواریم با این اقدامات بتوانیم ضریب ایمنی را در این بخش افزایش دهیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی انبار در مجاورت اسکله بندر کنگان اضافه کرد: با بهره‌برداری از این انبار، فاصله بین اسکله و انبار و جابجایی کالا، سرعت کار تا حد زیادی بالا خواهد رفت.