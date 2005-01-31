فيلم "حاتمي كيا" در هر شرايط نبايد از جشنواره حذف شود

محمود گبرلو، رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي، درگفت وگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" گفت: ازمسئولين امنيتي انتظار مي رفت هوشمندانه ترعمل مي كردند. وقتي نمايش يك فيلم در جشنواره رسما اعلام مي شود، خارج كردن آن ، حتي اگر با ميل و رغبت باشد، به نفع يك نظام نيست . بخصوص اينكه اين فيلم متعلق به فيلمسازي است كه كوچكترين حركت و گفتار او مخاطبان عمومي را به همراه خود دارد.

دبير گروه فرهنگي خبرگزاري فارس افزود: به نظرم نامه ابراهيم حاتمي كيا به وزير اطلاعات نبايد منتشرمي شد و شايد هم اصلا نبايد نوشته مي شد، طبيعي است هر فيلمي كه به موضوع خاصي مي پردازد، متخصصان آن مي بينند و نظر مي دهند و اگر كارگردان مايل بود، اصلاحات را انجام مي دهد، اما اين دليلي براي نامه نگاري رسمي نمي شود.

اين كارشناس و منتقد سينما در ادامه گفت: البته اولين اشتباه را تهيه كننده انجام داد كه خبر از توقيف فيلم داد و بعد تكذيبه آن را اعلام كردند. اميدوارم اين ترفندي براي جلب بيشتر مخاطب براي اكران عمومي نباشد. اگر هدف از اين اخبار، تبليغي براي جذب مخاطب باشد، سوخته و كهنه است و مردم آگاهانه فيلم خوب را انتخاب مي كنند.

محمود گبرلو افزود: الان هم دير نشده و مي توانند براي جلوگيري از جو مسمومي كه رسانه هاي بيگانه ايجاد كرده اند، فيلم را به جشنواره برگردانند و يا لااقل در سينماي رسانه ها براي منتقدان و خبرنگاران نمايش دهند تا از ادامه اين جو نامطلوب جلوگيري شود ومطمئن باشند بهترين قاضي، مردم و بخصوص مخاطبين خاص جشنواره هستند.

گفتني است در آستانه برگزاري جشنواره فيلم فجر، اخباري به نقل از تهيه كننده فيلم "به رنگ ارغنون" در رسانه ها منتشر شد مبني بر اينكه از نمايش اين فيلم در جشنواره منصرف شده اند و در پي آن نيز رسانه ها نامه اي از ابراهيم حاتمي كيا خطاب يه وزير اطلاعات منتشر كردند كه او در نامه اش اظهار اميدواري كرده بود "به رنگ ارغنون" بتواند براي مخاطبانش به نمايش در بيايد.

درهمين راستا، اخبار غيررسمي حاكي از آنند همچنان تلاشها درجهت ايجاد شرايطي براي نمايش آخرين ساخته حاتمي كيا در جشنواره ادامه دارد.