عباس علی آبادی در گفتگو با مهر درباره جزئیات ساخت نیروگاه سویدیه سوریه، گفت: این واحد نیروگاهی از ظرفیت تولید 450 مگاوات برق برخوردار است که علاوه بر ساخت نیروگاه، احداث یک پالایشگاه گاز ترش هم در این قرارداد دیده شده است.

مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه‎های نیروگاهی ایران با اعلام اینکه ارزش ساخت نیروگاه و این پالایشگاه گاز حدود 400 میلیون یورو برآورد می شود، تصریح کرد: این پروژه به صورت قراردادی ای.پی.سی ساخته می شود.

این مقام مسئول درباره تامین منابع مالی نیروگاه سویدیه، توضیح داد: با توافق انجام گرفته با وزارت برق سوری حدود 75 درصد اعتبارات این پروژه توسط دولت سوریه و 25 درصد مابقی توسط بانک توسعه صادرات ایران تامین خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت شبکه بانکهای داخلی از پیمانکاران ایرانی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به مهر در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی صنایع نیروگاهی به کشورهای آفریقایی، توضیح داد: هم اکنون مذاکراتی با چند کشور افریقایی برای ساخت نیروگاه انجام شده است.

علی آبادی در پاسخ به این پرسش که مهمترین بازار هدف در قاره آفریقا کدام کشورها هستند، بیان کرد: در شرایط فعلی تامین انرژی و منابع مالی از مهمترین مشکلات پیش روی برای اجرای طرحهای نیروگاهی در کشورهای آفریقایی است.

مدیر عامل مپنا در پایان از حضور در مناقصات برقی الجزایر در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: برای حضور در بازار آفریقا برنامه ریزی‌های گسترده ای انجام شده است.