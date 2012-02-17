مسئولان اجرایی زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: ملت وفادار ایران اسلامی در طول 33 سال پس از انقلاب، همواره حضوری حماسی و اثرگذار در انتخابات داشته اند.

وی اظهار داشت: حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، نماد مسئولیت عمومی و مردمسالاری دینی است.

خطیب نماز جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه مجلس یکی از قوای مهم کشور بوده و به فرموده امام راحل در راس همه امور است، تصریح کرد: مردم با انتخابی آگاهانه و نامزدی متخصص و کاردان، دولتی قوی و مقتدر داشته باشند.

یوسف پور با بیان اینکه شرکت مردم در انتخابات به معنای تعیین سرنوشت آنان در دوران زندگانی شان است، یادآور شد: مجلس قدرت ملی برای نظارت و عملکرد و کارگرد دولت است.

وی با اعلام اینکه آرامش و اقتدار جامعه به مجلس قدرتمند نیاز دارد، افزود: همه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات، زمینه حضور حداکثری مردم در حماسه حضور را فراهم کنند.

یوسف پور با بیان اینکه حضور حماسی و مقتدرانه مردم در انتخابات، تمام توطئه های دشمن را نقش بر آب خواهد کرد، گفت: ملت ایران در دوازدهم اسفند ماه امسال با حضوری پرشور و حماسی، قلب رهبری را شادمان خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال قدردانی کرد و افزود: مردم مازندران در هوای سرد و بارانی بار دیگر دندانهای دشمن زبون را شکستند و توطئه های آنان را نقش بر آب کردند.

یوسف پور در ادامه با اشاره به ترفندهای دشمن برای گسست ارتباط بین مردم و روحانیت اشاره کرد و گفت: این دو جریان مردمی همواره در شکل گیری و پیروزی انقلاب و دوام آن نقش اساسی داشته و دارند و این پیوند توامان هیچگاه گسستنی نیست.