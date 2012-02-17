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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

یوسف پور خواستار شد:

مسئولان اجرایی زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

مسئولان اجرایی زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ساری از دست اندرکاران انتخابات خواست تا زمینه مشارکت حداکثری مردم را در حماسه حضور دوازدهم اسفندماه فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: ملت وفادار ایران اسلامی در طول 33 سال پس از انقلاب، همواره حضوری حماسی و اثرگذار در انتخابات داشته اند.

وی اظهار داشت: حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، نماد مسئولیت عمومی و مردمسالاری دینی است.

خطیب نماز جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه مجلس یکی از قوای مهم کشور بوده و به فرموده امام راحل در راس همه امور است، تصریح کرد: مردم با انتخابی آگاهانه و نامزدی متخصص و کاردان، دولتی قوی و مقتدر داشته باشند.

یوسف پور با بیان اینکه شرکت مردم در انتخابات به معنای تعیین سرنوشت آنان در دوران زندگانی شان است، یادآور شد: مجلس قدرت ملی برای نظارت و عملکرد و کارگرد دولت است.

وی با اعلام اینکه آرامش و اقتدار جامعه به مجلس قدرتمند نیاز دارد، افزود: همه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات، زمینه حضور حداکثری مردم در حماسه حضور را فراهم کنند.

یوسف پور با بیان اینکه حضور حماسی و مقتدرانه مردم در انتخابات، تمام توطئه های دشمن را نقش بر آب خواهد کرد، گفت: ملت ایران در دوازدهم اسفند ماه امسال با حضوری پرشور و حماسی، قلب رهبری را شادمان خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال قدردانی کرد و افزود: مردم مازندران در هوای سرد و بارانی بار دیگر دندانهای دشمن زبون را شکستند و توطئه های آنان را نقش بر آب کردند.

یوسف پور در ادامه با اشاره به ترفندهای دشمن برای گسست ارتباط بین مردم و روحانیت اشاره کرد و گفت: این دو جریان مردمی همواره در شکل گیری و پیروزی انقلاب و دوام آن نقش اساسی داشته و دارند و این پیوند توامان هیچگاه گسستنی نیست.

کد مطلب 1536254

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