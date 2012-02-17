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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

2خبر کوتاه از جوانرود/

برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در جوانرود تجلیل شدند

برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در جوانرود تجلیل شدند

جوانرود ـ خبرگزاری مهر: تجلیل از برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در جوانرود و الگوپذیری از شهیدان موفقیتهای چشمگیری برای کشور در پی داشته است دو خبر مهم از شهرستان جوانرود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی جوانرود از 126 نفر از برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در این شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود به تشریح برگزاری جشنواره های قرآنی پرداخت و گفت: هدف از برگزاری جشنوارهای قرآنی کودک و نوجوان ایجاد فضای فرهنگ قرآنی در جامعه و همچنین استفاده از ابعاد هنری قرآن و ارایه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر کودکان و نوجوان با قرآن کریم است.

حجت الاسلام مختار کرمی افزود: این گونه برنامه ها باعث می شود استعدادهای کودکان و نوجوانان با مضامین قرآنی شناسایی و رشد پیدا کند و حس رقابت سالم براصل قرآنی ایجاد گردد.

وی تصریح کرد: بدون شک قرآن به عنوان کاملترین کتاب نقش حیاتی و پررنگ در زندگی انسانها دارد و اگر روح قرآن در زندگی ما و جامعه ما حاکم گردد جایی برای نفوذ افکار شیطانی نمی ماند و دلها همه نورانی و خدایی می شود.

حجت الاسلام کرمی اظهار داشت: قرآن کریم از زبان خداوند متعال و ارزشمندترین کتاب در عالم هستی است. وی یادوآر شد: ما کتاب می خوانیم که از آن درس بگیریم و چه استادی والاتر و بالاتر از خداوند متعال وجود دارد.

الگوپذیری از شهیدان موفقیتهای چشمگیری برای کشور در پی داشته است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در یادواره سرداران و 800 شهید تیپ عملیاتی انصارالرسول جوانرود گفت: انقلاب اسلامی با فرهنگ شهادت به پیروزی رسید و این فرهنگ باید به نسل حاضر انتقال یابد چرا که الگوپذیری از شهیدان در هر برهه ای توانسته موفقیتهای چشمگیری داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی افزود: ما باید خواسته شهدا مبنی بر زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی، انقلاب و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را گرامی داشته و با پشتیبانی از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی مانع پایمال شدن خون شهدا شویم.

وی با اشاره به موفقیت های ایران اسلامی در زمینه های مختلف تصریح کرد: بخش دیگری از آثار برکت خون شهدا را می توان در پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی کشور مشاهده کرد و اگر جانفشانی شهدا نبود امروز کشور به این درجات علمی دست نیافته بود و همچنان در استعمار کشورهای غربی و آمریکا بود.

شاهرودی در ادامه به اقدامات دشمنان علیه ایران اسلامی در زمینه های مختلف اشاره کرد و افزود: هم اکنون کشور در جبهه جنگ نرم در مقابل تهاجمات کشورهای غربی و آمریکا با تمام توان ایستاده است.

وی در پایان گفت: عزت و کرامت امروز کشور را مدیون خون شهدا می دانیم و با استفاده از آن شاخ دشمنان را شکسته و شاهد پیشرفت و خودکفایی ایران اسلامی هستیم.
 

کد مطلب 1536255

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