برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در جوانرود تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره تبلیغات اسلامی جوانرود از 126 نفر از برترینهای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در این شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم رئیس اداره تبلیغات اسلامی جوانرود به تشریح برگزاری جشنواره های قرآنی پرداخت و گفت: هدف از برگزاری جشنوارهای قرآنی کودک و نوجوان ایجاد فضای فرهنگ قرآنی در جامعه و همچنین استفاده از ابعاد هنری قرآن و ارایه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر کودکان و نوجوان با قرآن کریم است.

حجت الاسلام مختار کرمی افزود: این گونه برنامه ها باعث می شود استعدادهای کودکان و نوجوانان با مضامین قرآنی شناسایی و رشد پیدا کند و حس رقابت سالم براصل قرآنی ایجاد گردد.

وی تصریح کرد: بدون شک قرآن به عنوان کاملترین کتاب نقش حیاتی و پررنگ در زندگی انسانها دارد و اگر روح قرآن در زندگی ما و جامعه ما حاکم گردد جایی برای نفوذ افکار شیطانی نمی ماند و دلها همه نورانی و خدایی می شود.

حجت الاسلام کرمی اظهار داشت: قرآن کریم از زبان خداوند متعال و ارزشمندترین کتاب در عالم هستی است. وی یادوآر شد: ما کتاب می خوانیم که از آن درس بگیریم و چه استادی والاتر و بالاتر از خداوند متعال وجود دارد.

الگوپذیری از شهیدان موفقیتهای چشمگیری برای کشور در پی داشته است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در یادواره سرداران و 800 شهید تیپ عملیاتی انصارالرسول جوانرود گفت: انقلاب اسلامی با فرهنگ شهادت به پیروزی رسید و این فرهنگ باید به نسل حاضر انتقال یابد چرا که الگوپذیری از شهیدان در هر برهه ای توانسته موفقیتهای چشمگیری داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی افزود: ما باید خواسته شهدا مبنی بر زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی، انقلاب و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را گرامی داشته و با پشتیبانی از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی مانع پایمال شدن خون شهدا شویم.

وی با اشاره به موفقیت های ایران اسلامی در زمینه های مختلف تصریح کرد: بخش دیگری از آثار برکت خون شهدا را می توان در پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی کشور مشاهده کرد و اگر جانفشانی شهدا نبود امروز کشور به این درجات علمی دست نیافته بود و همچنان در استعمار کشورهای غربی و آمریکا بود.

شاهرودی در ادامه به اقدامات دشمنان علیه ایران اسلامی در زمینه های مختلف اشاره کرد و افزود: هم اکنون کشور در جبهه جنگ نرم در مقابل تهاجمات کشورهای غربی و آمریکا با تمام توان ایستاده است.

وی در پایان گفت: عزت و کرامت امروز کشور را مدیون خون شهدا می دانیم و با استفاده از آن شاخ دشمنان را شکسته و شاهد پیشرفت و خودکفایی ایران اسلامی هستیم.

