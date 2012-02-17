ذبح شرعی در ایران الگوی بسیاری از کشورهای اروپایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام آکوچکیان صبح امروز در همایش غذای سالم اظهار داشت: غذای سالم در تربیت نسل ایده‌آل کمک می‌کند و از این حیث اهمیت بالایی دارد.

وی بیان داشت: در صورت برقراری ارتباط نزدیک به حوزه علمیه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌توان به غذای سالم دست یافت.

آکوچکیان افزود: به دنبال برقراری تعامل بین حوزه علمیه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستیم که ابعاد دینی و مذهبی محصولات غذایی بر عهده حوزه علمیه و نگاه مادی و بهداشتی آن را دانشگاه علوم پزشکی بر عهده بگیرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: اگر غذای سالم را یک کبوتر بدانیم، حوزه علمیه و دانشگاه علوم پزشکی دو بال کبوتر به شمار می‌رود که توسط آن دو می‌تواند حرکت کند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر دنیای غرب و پیشرفته در ذبح خود مشکل دارند و در صورتی اقدام به ذبح گوسفند، گاو و شتر می‌کنند که آداب قربانی کردن و تخلیه خون را رعایت نمی‌کنند.

آکوچکیان افزود: در سازمان دامپزشکی هر دو بال تقویت شده است و در بیش از 50 کشتارگاهی که دارد ، یک ناظر ذبح شرعی ( روحانی ) و یک دامپزشک در کنار هم به قربانی کردن اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انسان باید به عمق طعامی که مصرف می‌کند، دقت نظر داشته باشد، گفت: غذای مصرفی را باید از نظر اینکه حلال یا حرام است، پاک یا ناپاک است، مورد بررسی قرار داد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: امیدوارم در همایش‌های بعدی از حضور روحانیون به عنوان مشاوران مذهبی برای تولید محصولات غذایی بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه تحقیقات زیادی توسط روحانیون در ارتباط با تولید غذای سالم صورت گرفته است، تاکید کرد: نتایج این تحقیقات و تعامل روحانیون با کارشناسان بهداشتی در ارتباط با غذای سالم باید به صورت وسیعی در سطح کشور منتقل و حتی به کشورهایی اروپایی گسترش یابد.

