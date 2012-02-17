صبای قم میزبان گیتی پسند اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم از دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز جمعه برگزار خواهد شد و طی آن نماینده شگفتی ساز فوتسال قم در لیگ این فصل یعنی تیم صبا، در جدال حساس در خانه مقابل صنایع گیتی پسند اصفهان برای جبران شکست بازی رفت در اصفهان تلاش می کند.



طبق برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتسال صبای قم و گیتی پسند اصفهان اصفهان امشب به قضاوت عباس دهقانپور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.



گیتی پسند در مکان دوم و صبا در رتبه ششم لیگ برتر



در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور تا قبل از این مسابقه تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با کسب 53 امتیاز و سه امتیاز کمتر از تیم منصوری قرچک در مکان دوم ایستاده است و امیدوار به کسب مقام قهرمانی به مصاف صبای قم می آید.



در سوی دیگر میدان نیز شاگردان حسین گنجیان در تیم فوتسال صبای قم حضور دارند که در حال حاضر با کسب 36 امتیاز تیم رده ششم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور محسوب می شوند و می خواهند شکست بازی رفت را امروز در خانه جبران کنند.



صبای قم در این دیدار خانگی چشم به حمایت تماشاگران خودی نیز بسته است تا بلکه بتواند تیمی را که از آن به عنوان تیم ملی فوتسال ایران یاد می کنند و مجموعه ای قوی متشکل از ملی پوشان مطرح فوتسال کشورمان است، را در قم شکست بدهد.



پیروزی گیتی پسند در دیدار رفت برابر صبای قم



دیدار برگشت صبای قم و گیتی پسند اصفهان اصفهان در حالی امروز در قم برگزار می شود که در بازی رفت دو تیم در سالن پیروزی شهر اصفهان، اصفهانی ها به سختی و با زحمت فراوان با نتیجه 2 بر 1 از سد صبای قم گذشتند و به سه امتیاز بازی دست یافتند.



در این مسابقه حساس فوتسالیست های آینده دار قم در صبا در شرایطی برابر تیم فوتسال مدعی صنایع گیتی پسند اصفهان تن به شکست خفیف با اختلاف یک گل دادند که نگرانی از بابت مصدومیت چند بازیکن در این تیم وجود داشت.



صدرنشینی منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال



در این مسابقه صبای قم همانند بسیاری از بازی های این فصل بسیار خوب، سنجیده و قابل قبول بازی کرد و با اینکه بسیاری از مهره های کلیدی خود را در اختیار نداشت، لحظه ای از تلاش برای کسب پیروزی و شکست میزبان خود بر نداشت اما بخت و اقبال بلند تیم گیتی پسند سبب شد تا اصفهانی ها این دیدار خانگی را با پیروزی و کسب سه امتیاز پشت سر بگذارند.



گفتنی است: هم اکنون تیم های شهید منصوری قرچک، گیتی پسند اصفهان، ماهان اصفهان، حفاری اهواز، گسترش فولاد تبریز و صبای قم 6 تیم بالای جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هستند که با تیم های بعد از خود اختلاف زیادی دارند.

