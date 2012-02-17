به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر لبنانی در ملاقات با سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تعداد زیادی از شرکتهای توریستی بخش خصوصی برای گسترش همکاریهای جهانگردی بین دو کشور ایشان را در سفر به ایران همراهی خواهند کرد و از نمایشگاهی که بدین منظور در تهران تشکیل میشود، بازدید خواهند کرد.
فادی عبود با اشاره به صدور روادید رایگان یکماهه جهانگردی در کلیه مرزهای لبنان برای اتباع ایرانی ابراز امیدواری کرد این امر منجر به افزایش تعداد گردشگران ایرانی به لبنان و گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور شود.
رکنآبادی نیز اعلام کرد بر اساس تصمیم مقامات جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب عمل متقابل، از اول اسفند ماه در کلیه مرزهای بینالمللی جمهوری اسلامی روادید جهانگردی رایگان برای اتباع لبنانی صادر خواهد شد.
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