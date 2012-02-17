  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

رکن آبادی:

وزیر جهانگردی لبنان به ایران سفر می‌کند

وزیر جهانگردی لبنان به ایران سفر می‌کند

غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت پس از ملاقات با فادی عبود وزیر جهانگردی لبنان، اعلام کرد: وزیر جهانگردی لبنان ششم اسفند در رأس مجموعه‌ای از شرکت‌های توریستی لبنانی به کشورمان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر لبنانی در ملاقات با سفیر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تعداد زیادی از شرکت‌های توریستی بخش خصوصی برای گسترش همکاری‌های جهانگردی بین دو کشور ایشان را در سفر به ایران همراهی خواهند کرد و از نمایشگاهی که بدین منظور در تهران تشکیل می‌شود، بازدید خواهند کرد.

فادی عبود با اشاره به صدور روادید رایگان یکماهه جهانگردی در کلیه مرزهای لبنان برای اتباع ایرانی ابراز امیدواری کرد این امر منجر به افزایش تعداد گردشگران ایرانی به لبنان و گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور شود.

رکن‌آبادی نیز اعلام کرد بر اساس تصمیم مقامات جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب عمل متقابل، از اول اسفند ماه در کلیه مرزهای بین‌المللی جمهوری اسلامی روادید جهانگردی رایگان برای اتباع لبنانی صادر خواهد شد.
 
 

کد مطلب 1536269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها