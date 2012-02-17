انتخابات صحنه قدرت نمایی نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم در آیین نمازجمعه این هفته بجنورد که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: شرکت در انتخابات به معنای تقوت نظام اسلامی است و باید مردم با حضور حداکثری خود در این انتخابات نقشه های شوم دشمنان اسلام را خنثی کنند.

وی با تاکید براینکه همه موظف به حضور در پای صندوق های رای هستند اظهار داشت: انتخاب اصلح نمایندگان می تواند به تشکیل مجلسی مقتدر که نظام اسلامی را تقویت می کند بیانجامد.

احمدی خرم، همچنین بر رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس تاکید کرد و گفت: نامزدها ضمن رعایت قانون و اخلاق اسلامی، در صدد تخریب یکدیگر نباشند و صرفا توانمندی ها و برنامه های خود را به مردم ارائه کنند.

وی با بیان اینکه نامزدها باید در تبلیغات انتخاباتی الگو بوده و در چاچوب قانون فعالیت کنند همچنین به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد تا از اسراف در تبلیغات خودداری کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه جوالائمه ( ع) خراسان شمالی در ادامه، حماسه مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال را مورد اشاره قرارداد و افزود: این حضور، حماسه بی نظیری بود که بعد از گذشت 33 سال از عمر انقلاب از سوی مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی رقم خورد.

وی گفت: قطعا این حضور رضایت امام زمان (عج) را در پی داشته و به دشمنان ثابت خواهد کرد که با وجود تحریم ها و تهدید ها مردم همیشه درصحنه خواهند بود و در دفاع از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی کوتاه نخواهند آمد.

وی در بخش دیگری با گرامیداشت یاد شهدای قیام تبریز در 29 بهمن اظهارداشت: مردم تبریز با این حضور خود در واقع از تظاهرات مردم قم حمایت کرده و جمعی از تظاهر کنندگان در این راهپیمایی از سوی رژیم منحوس پهلوی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی همچنین روز اول اسفند مصادف با حمله جنگنده های رژیم بعثی عراق به هواپیمای مسافری ایران را مورد اشاره قرارداد و گفت: در پی این حمله 40 تن از مسئولان نظام از جمله آیت الله فضل الله محلاتی، نماینده حضرت امام (ره ) در سپاه پاسداران، به همراه هشت تن از نمایندگان مجلس از جمله شهید محمد کلاته ای نماینده مردم بجنورد که عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل بودند به شهادت رسیدند.