هوای چهار محال و بختیاری برفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بارش برف و باران در شهرکرد آغاز شده است و بارش برف در حال سفید کردن کوهستانهای اطراف شهرکرد و فرخشهراست.

در شهرستان کوهرنگ نیز بارش به صورت برف گزارش شده است.

بنابر اعلام هواشناسی چهارمحال و بختیاری، آب و هوای این استان در 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد و از اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی شده است.



بررسی نقشه های پیش یابی عددی فعالیت سامانه بارشی را نشان می دهد که تا ظهر روز جمعه در استان موجب بارش باران در مناطق کوهستانی بارش برف و وزش باد خواهد شد، از بعد ازظهر روز شنبه با ورود یک سامانه بارشی جدید تا روز دوشنبه بارش برف و باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد برای این استان پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی پوشش ابر را بر فراز منطقه نشان می دهند.