جمهوری اسلامی مدیریت معنوی و عقلانی بر حرکت های اسلامی دارد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز افزود: آنچه که امروز شاهد حضور و ایستادگی جوانان اروپایی و آمریکایی در مقابل نظام سرمایه داری هستیم به برکت انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی چگونگی حرکت و گام برداشتن در مقابل استکبار و ظلم را به جوانان سراسر دنیا آموزش داده است.

امام جمعه شیراز در ادامه اشاره به نقش انقلاب اسلامی در ایجاد تغییرات در جهان امروز، گفت: شهدا و خانواده های آنان امروز به خود می بالند که در مسیری عزیزان خود را از دست دادند که راهی برای نجات تمام جوانان کشورهای مختلف دنیا از دست ظالمان شده است.

آیت الله ایمانی افزود: انقلاب اسلامی چهره واقعی دنیای کفر را به جهانیان و حتی مردم کشورهای خودشان نشان داد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه کشورهای غربی در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند یادآور شد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموه اند ما در دوران جنگ بدر و خیبر قرار داریم و پیروزی را شاهد هستیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: دشمنان انقلاب در حال سقوط هستند و ما باید در کمال آرامش و نشاط شاهد متحول شدن دنیا از مسیر انقلاب اسلامی باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید این انتخابات با شکوه تر از قبل برگزار شود و نمایندگانی را به مجلس راهنمایی کنیم که توان خنثی کردن توطئه های دشمنان را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: راه درستی را انتخاب کرده ایم وامروز نیز ثمره انتخاب درست را می بینیم و باید آن را ادامه دهیم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: 22 بهمن ماه پاسخ محکمی به دشمنان در مقابل تحریم ها و توطیه های بود و به طور یقین شاهد همین حضور در انتخابات نیز خواهیم بود.