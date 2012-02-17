60 درصد از بیماری ها متابولیک در کشور به تغذیه بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی صفوی صبح جمعه در همایش غذای سالم که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در صورتی که فردی 10 کیلو وزن خود را کاهش دهد، خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد.

وی بیان داشت: با توجه به نحوه تولیدات محصولات غذایی در کشور، پیش بینی می شود که 20 سال آینده، رتبه مرگ و میر ناشی از سرطان ها از بیماری های قلبی و عروقی پیشی بگیرد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه نظارت بر محصولات غذایی را باید از مزرعه آغاز و تا اینکه به سلول بدن میرسد، ارتقا دهیم، تصریح کرد: 85 درصد از بار بیماریهای در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین از نوع تغذیه مصرفی مردم است که این میزان در کشورهای توسعه یافته به 77 درصد می رسد.

وی از ابتلا 52 درصد مردان ایران به سرطان و 23 درصد زنان به این بیماری در کشور خبر داد و افزود: سرطان معده در مردان و سرطان سینه در زنان ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

صفوی ادامه داد: 23 درصد از تمام سرطان ها در کشور، سرطان سینه است که بیشتر به دلیل تکثیر کنترل نشده بافتهای بدن ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه طول عمر یک مرد ایرانی به طور متوسط، 72 سال است که عمر زنان یک سال بیشتر از مردان است، گفت: بر اساس تحقیقات، مشخص شده که خوراکهای دریایی در بهبود شیوه زندگی موثر است و همین امر سبب طول عمر ژاپنی ها 10 سال بیشتر از ایرانیان شده است.

دبیر علمی همایش غذای سالم بیان داشت: امروزه کارخانجات فراورده های گوشتی به دنبال جایگزینی مناسبی برای نیترات و نیتریدهای که عامل سرطان زایی در سوسیس و کالباس شناخته شده، هستند و این در حالی است که کارخانجات نوشابه ساز هم محصولات خود را به سمت بدون قند برده اند.

وی تاکید کرد: سرطان های شایع در کشورهای توسعه یافته شامل ریه، کولون، سینه و پروستات است و در کشورهای در حال توسعه مثل معده، کبد و مری شده است.

صفوی اضافه کرد: با توجه به اینکه مصرف سبزی و میوه برای سلامتی افراد توصیه می شود باید توجه داشت که به دلیل استفاده زیاد از سموم و آفات، در مصرف بیش از اندازه سبزیجات باید تردید کرد.