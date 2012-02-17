به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نمازجمعه امروز برازجان اظهار داشت: دروغ یکی از بدترین گناهان است و در احادیث و روایات بسیار زیادی سفارش شده است که از دروغ حذر کنیم.
وی ادامه داد: دروغ یکی از سادهترین گناهان است که نیازی به پول و مقام و ثروت ندارد و مقدمه ورود به سایر گناهان است که تاثیر مخرب بسیار زیادی در فرد و جامعه خواهد داشت.
امام جمعه برازجان ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: با وجود تلاشهای بسیار زیاد دشمنان و بدخواهان نظام، مردم ایران حضور گستردهای در این راهپیمایی داشتند.
وی این حضور گسترده را ناشی از شکستناپذیری ملت ایران دانست و گفت: با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مردم ایران همچنان با شور و شعور در صحنهها حاضر میشوند.
حجتالاسلام مصلح این حضور گسترده را حاوی سه پیام دانست و افزود: اولین پیام آن پیروی مردم ایران از ولایت در همه امور و پایندی به اصول نظام بود.
وی ادامه داد: دومین پیامی که این راهپیمایی داشت این بود که مردم ایران بار دیگر همدلی خود را در حمایت از نظام به گوش دشمنان خارجی رساندند و آنها را از تلاش برای ایجاد تفرقه در کشور مایوس و ناامید کردند.
امام جمعه برازجان سومین پیام این حضور گسترده را نیز اعلام حضوری برای شرکت در انتخابات 12 اسفند ماه معرفی کرد و افزود: مردم با حضور پرشور در این راهپیمایی برگ زرین دیگری در تاریخ پرشکوه و عزتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت کردند.
وی به تلاش دشمنان برای به چالشکشیدن انتخابات پیش رو اضافه کرد: مردم ایران مثل گذشته حضور گستردهای در این انتخابات خواهند داشت و وفاداری خود به نظام و انقلاب را بار دیگر به رخ جهانیان خواهند کشید.
مصلح حضور مردم را سبب عزت و افتخار ایرانیان دانست و گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در این انتخابات تجلیبخش همگرائی ملی است.
وی افزود: برگزاری منظم انتخابات سالم در ایران نشان دهنده اوج مردمسالاری دینی است و حضور گسترده در انتخابات هوشمندی ملت ایران را بار دیگر اشکار خواهد ساخت.
مصلح ادامه داد: برگزاری انتخابات باشکوه نمایانگر شکست سنگین جریان عظیم تبلیغات دشمنان نظام است و بیانگر پیوند ناگسستنی مردم با رهبری و نظام اسلامی است.
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