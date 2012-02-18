کشف کاهش سرعت چرخش در سیاره ونوس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اوایل دهه 1990 دانشمندان در ماموریت ماژلان ناسا بر اساس سرعت حرکت ساختارهای سطحی سیاره که از زیر فضاپیما عبور می کردند محاسبه کردند که یک دور کامل چرخش ونوس به دور خود 243.015 روز زمینی زمان صرف می کند.

اما اکنون دانشمندان سطح ونوس را با مدارگرد ESAVE آژانس فضایی اروپا مورد بررسی مجدد قرار داده و دریافته اند این سیاره 6.5 دقیقه آرامتر از آنچه در حدود 16 سال پیش تخمین زده شده بود حرکت می کند. "نیلز مولر" دانشمند سیاره ای مرکز هوافضای آلمان می گوید زمانی که متوجه تفاوت نقشه های جدید و قدیمی از ونوس شد ابتدا تصور کرد که در محاسباتش اشتباهی رخ داده است اما پس از اینکه هر نوع خطای ممکن در محاسبات بررسی شد وی دریافت که این سیاره نسبت به محاسبات قدیمی کندتر حرکت می کند.

یکی از احتمالات ممکن برای توضیح کند شدن سرعت چرخش ونوس اتمسفر ضخیم این سیاره و بادهای پرسرعت است. فشار سطحی بر روی ونوس به واسطه اتمسفر غنی از دی اکسید کربن این سیاره 90 بار بیشتر از فشاری است که زمین در سطح دریا تحمل می کند. همچنین ابرهای اسید سولفوریک متراکم همواره سیاره ونوس را در بر گرفته اند و با سرعتی بالا در اطراف سیاره حرکت می کنند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، به گفته اخترشناسان درک مکانیزم دقیقی که طی مدتی کوتاه توانسته سرعت حرکت ونوس را کاهش دهد بسیار دشوار است. بعضی از گزارشها تبادل جنبش دورانی میان زمین و ونوس را یکی از دلایل احتمالی این تغییر سرعت می دانند. برای مثال یک قمر می تواند سرعت دوران یک سیاره را کاهش دهد زیرا هر دو جرم دارای یک جنبش دورانی هستند. با این همه فاصله زیاد میان زمین و ونوس وجود چنین احتمالی را رد کرده و بر نیاز بر مطالعه دوباره بر روی سرعت دقیق چرخش ونوس تاکید می کند.