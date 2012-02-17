نامزدهای انتخاباتی سیاه نمایی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آشخانه اظهارداشت: نامزدهای انتخاباتی نباید با فریب و وعده های غیرممکن اقدام به جلب آرای مردم کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به حضور مردم درعرصه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی اظهار داشت: مردم انقلابی به همین خاطر مستحق هرگونه خدمت صادقانه هستند.

وی گفت: مسئولی که در خدمت رسانی به مردم کوتاهی کند قطعا به نظام و ارزشهای انقلاب خیانت کرده است.

خطیب نماز جمعه مانه و سملقان در خصوص راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور گفت: با وجود تبلیغات استکبار و صهیونیست ها، مردم با حضور پرشکوه خود در این آیین خط بطلانی بر نقشه ها و خواست دشمنان نظام اسلامی کشیدند.

طاهری همچنین اقدام جمهوری اسلامی در تحریم نفتی کشورهای اروپایی را ستود و گفت: این اقدام موجب عزت جمهوری اسلامی ایران شد.

وی همچنین بر رعایت تقوای الهی از سوی آحاد مردم مسلمان تاکید کرد و یادآور شد: با اجرای دستورات الهی، علم، معنویت، سلامتی و آرامش در جامعه حکم فرما خواهد شد.