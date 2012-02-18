به گزارش خبرنگار مهر ، پس از بررسی‌های انجام شده، نامزدهای نهایی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان آذربایجان‌شرقی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی معرفی شدند.

اهر و هریس:

عباس فلاح



- بستان‌آباد:

احد خیری



- بناب:

ضیاءاله اعزازی ملکی



- تبریز، آذرشهر و اسکو:

- محمدحسین فرهنگی، حجت‌الاسلام رسول جلیل‌زاده و محمد‌اسماعیل سعیدی



- سراب:

رضا رسولی شربیانی



- شبستر:

علی علیلو



- کلیبر و بخش هوراند:

مهدی راثی



- مراغه و عجب شیر:

موسی سلطانی



- ملکان:

شهروز افخمی



- میانه:

سید محمدرضا حاجی‌اصغری



- هشترود و چاراویماق:

غلامحسین شیری



- ورزقان و خادوانا:

اللهوردی دهقان



جبهه پایداری هنوز در حوزه‌ انتخابیه مرند نامزدی را معرفی نکرده و برای حوزه انتخابیه میانه یک کاندیدا و تبریز سه کاندیدای دیگر می‌تواند معرفی کند.



بر اساس این گزارش، جبهه پایداری اعلام کرده است: انتخاب این افراد برای نامزدی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصه‌های گفتمانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی (تعبد به اسلام، تعهد به آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی، موضع‌گیری در مقابل جریان فتنه و جریان انحرافی) صورت پذیرفته است.



معرفی و تأیید این اشخاص به‌عنوان کاندیداهای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در 15 استان کشور، به معنای نفی حضور سایر کاندیداهای اصولگرا از طیف‌های مختلف نیست، بلکه بدین معنا است که اشخاص مورد وثوق جبهه پایداری انقلاب اسلامی در مجموع نسبت به معیارها و موازین این جبهه؛ حائز مولفه‌های بیشتری بوده‌اند.



بدیهی است که تأیید و حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی نسبت به اشخاص معرفی شده، تا زمانی است که ایشان بر اصول و معیارهای انقلاب اسلامی و نیز؛ منویات و فرامین ولایت فقیه پایدار باشند.

