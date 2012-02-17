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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

حجت‌الاسلام نقدعلی:

هنرمندان و نخبگان از وجود امام‌زاده‌ها بی‌اطلاع هستند

هنرمندان و نخبگان از وجود امام‌زاده‌ها بی‌اطلاع هستند

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از بقاع متبرکه در سطح استان وجود دارد که بسیاری از هنرمندان و نخبگان از وجود این امام‌زاده‌ها بی‌اطلاع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی پیش از ظهر جمعه در آیین اختتامیه جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری اظهار داشت: آشنایی هنرمندان و نخبگان موجود در اصفهان از وجود امام‌زاده‌ها و بقاع متبرکه در سطح استان امری مهم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 700 بقعه متبرکه و امام‌زاده در سطح استان وجود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر روزانه شمار بسیاری از مردم به این اماکن مراجعه می‌کنند و امام‌زاده‌ها بهترین اماکن برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی هستند.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه تعداد بسیاری از بقاع متبرکه در سطح استان وجود دارد اما بسیاری از هنرمندان و نخبگان از وجود این امام‌زاده‌ها بی‌اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید زمینه‌های حضور جوانان را در اماکن مذهبی فراهم کنند، افزود: برگزاری مستمر و مداوم این جشنواره‌ها در راستای تحقق این موضوع و احیای سنت حسنه وقف در میان مردم نقش موثری دارد.

نقدعلی تصریح کرد: در حال حاضر مردم از چینش کلامی قرآن کریم و این کتاب آسمانی غافل هستند و توجه به چینش کلامی و عبارتی قرآن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 

کد مطلب 1536300

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