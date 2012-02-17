تاکیدی بر افزایش 50 درصدی هزینه قطعه هنرمندان نداریم

سید محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه" بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا" گفت: شورای شهر تهران باید درخصوص قیمت قبور و بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا تصمیم گیری کند و شهرداری مصوبه شورا را اجرایی می کند.

وی با اشاره به پیشنهاد شهرداری در مورد دریافت 50 درصدی هزینه ها در قطعه هنرمندان گفت: شهردار تهران معتقد است که باید تسهیلات ویژه ای در این قطعه به هنرمندان، فرهیختگان و خبرنگاران در قطعه نام آوران ارائه شود و ما نظرات خود را در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز ارائه می کنیم.

ایازی ادامه داد: در نهایت شورای شهر تهران باید در خصوص هزینه قطعه هنرمندان تصمیم بگیرد اما مسائل مالی نیز در این رابطه برای ما اهمیت ندارد. تاکید مدیریت شهری نیز توجه به هنرمندان و اصحاب رسانه و نام آوران است.

سخنگوی شهر دار تهران تاکید کرد: تلاش می کنیم آنچه مورد نظر هنرمندان است بر آورده شود و همچون گذشته به بازماندگان هنرمندان متوفی رایگان خدمات رسانی کنیم.

این در حالی است که چندی پیش در لایحه بهای خدمات ارائه شده در بهشت زهرا، شهرداری خواستار پرداخت 50 درصدی هزینه ها برای ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و نام آوران شده بود که اعضای کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و کمیسیون عمران با آن مخالفت کردند و خواستار رایگان ماندن این خدمات بودند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز در مقابل این مخالف اعلام کرده بود: استدلال‌های شهرداری تهران درباره نرخ‌های پیشنهاد شده در لایحه منطقی است.

او در خصوص رایگان بودن قبور برای هنرمندان گفته بود: به رایگان بودن قبور اعتقاد نداشتیم و اکنون نیز به این موضوع اعتقاد نداریم؛ بنابراین پیشنهاد ما در این لایحه، درنظرگرفتن تخفیف برای این گروه‌ها است.