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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۶:۲۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: دعا، ارتباط بی‌واسطه و خالصانه مخلوق با خالق خویش است که علاوه بر افزایش اطمینان و اعتماد به نفس در فرد دعا کننده، انسان را به خدای خویش نزدیکتر و زمینه دستیابی هدفمند به خواستهای دنیوی و اخروی را فراهم می‌آورد چرا که خداوند بخشنده و مهربان است.

آیه روز:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاء.

سپاس خداى را که با وجود سالخوردگى اسماعیل و اسحاق را به من بخشید به راستى پروردگار من شنونده دعاست .

سوره ابراهیم، آیه 39

حدیث امروز:

امام صادق(ع)

عَلَیکُم بِالدُّعاءِ ، فَإِنَّکُم لاتَقَرَّبونَ إِلَى اللّه بِمِثلِهِ ، وَلا تَترُکوا صَغیرَةً لِصِغَرِها أَن تَدعُوا بِها ، إِنَّ صاحِبَ الصِّغارِ هُوَ صاحِبُ الکِبارِ.

شما را سفارش مى کنم به دعا کردن، زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به خدا نزدیک نمى شوید و دعا کردن براى هیچ امر کوچکى را، به خاطر کوچک بودنش رها نکنید، زیرا حاجتهاى کوچک نیز به دست همان کسى است که حاجتهاى بزرگ به دست اوست.

کافى، ج2، ص467، ح6

کد مطلب 1536302

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