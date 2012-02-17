رهبران حماس درباره آشتی ملی فلسطین با یکدیگر اختلاف ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسماعیل هنیه" در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ قطر اظهار داشت: "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" متعهد شده نوارغزه را که در جنگ 22 روزه با اسرائیل تخریب شده است بازسازی کند.

وی که اخیرا در جریان سفر منطقه ای خود به برخی کشورهای عربی و اسلامی از جمله قطر سفر کرده بود افزود: وزیر مسکن و راه سازی به زودی برای هماهنگی درباره بازسازی نوارغزه به دوحه سفر خواهد کرد.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در بخش دیگر سخنان خود اختلاف میان رهبران جنبش حماس درباره آشتی ملی فلسطین را رد کرد و گفت: اخبار رسانه ها مبنی بر اختلاف رهبران حماس در رابطه با موضوع آشتی ملی فلسطین صحت ندارد و توافقنامه دوحه به سوی اجرایی شدن پیش می رود.

هنیه خاطرنشان کرد: تمامی اعضای حماس به توافقنامه دوحه احترام می گذارند و این جنبش هیچ اختلافی با تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آشتی ملی ندارد.

گفتنی است ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اخیرا طی نشستی در دوحه پایتخت قطر توافقنامه آشتی ملی فلسطین را امضا کردند. در پایان این نشست بیانیه ای صادر شد که طرفین در آن توافق کردند دولت وحدت ملی متشکل از شخصیتهای توانمند و مستقل تشکیل شود و ابومازن ریاست آن را بر عهده بگیرد.