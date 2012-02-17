تمام معوقات جوایز صادراتی در اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عظمائی ظهر جمعه در جلسه با برخی از صادرکنندگان اردبیل اظهار کرد: ما به التفاوت یارانه سیب زمینی سال 87 صادرکنندگان که از تاریخ 22 آذرماه تا پایان اسفند همان سال را شامل می شد با جذب اعتباری نزدیک به 18میلیارد ریال در شرف پرداخت است.

وی عنوان کرد: پرونده های صادراتی سال 89 که در حال حاضر پذیرش می شود در مرحله اول با جذب هفت میلیارد ریال اعتبار به محض اعلام ضرایب حمایتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران قابل پرداخت است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل سایر مشوقهای صادراتی سال 89 نیز از جمله اعزام و پذیرش هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در باکو ، آموزش تجار وبازرگانان نیز با جذب 18میلیارد ریال بزودی پرداخت می شود.



