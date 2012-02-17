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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

بدمینتون بین‌المللی دهه فجر/

بانوان ایران حذف شدند

بانوان ایران حذف شدند

مسابقات بدمینتون بین‌المللی دهه فجر با حذف تمام نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی و دوبل بانوان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب بیست دومین دوره مسابقات بین‌المللی دهه فجر که از روز پنجشنبه در تهران آغاز شده است امروز در دور سوم بخش انفرادی بانوان نگین امیری‌پور و یسری بیگی که به عنوان تنها نمایندگان ایران به دور سوم راه یافته بودند در مصاف با حریفانی از هند با نتیجه مشابه 2 بر صفر متحمل شکست شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در چارچوب این رقابت‌ها و در بخش دوبل بانوان، ترکیب پونه رضوی- فرنوش شهبازی در مصاف با تیم دوبل کانادا شکست خورد. تیم دوبل فاطمه سروقدی و صفورا زمانلو مغلوب تیم آفریقای جنوبی شد. ترکیب الناز فیض منش و نیکی طرفی نژاد در مصاف با تیم دوبل هند شکست خورد. مولود اسماعیلی و صحابه فرد دیگر تیم دوبل ایران را تشکیل دادند که در مصاف با ژاپن شکست خوردند. تیم دوبل سارا دلاوری و ثریا آقایی نیز در دیدار با تیم دوبل ترکیه متحمل شکست شدند. تمام این دیدارها با نتیجه دو بر صفر به پایان رسید.

در این میان ترکیب نگین امیری‌پورو سحر زمانیان تنها تیم دوبل ایران بود که دور نخست را با پیروزی تمام کرد. این ترکیب در این مرحله با نتیجه دو بر صفر تیم دوبل فرانسه را شکست داد اما در دور دوم که با حضور 16 تیم برتر برگزار شد  مقابل تیم دوبل کانادا که یکی از شانس‌های قهرمانی در این رقابت‌ها است با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.

بدین ترتیب پرونده بانوان بدمینتون باز ایران در مسابقات بین‌المللی دهه فجر بدون کسب عنوان و مقام بسته شد.

کد مطلب 1536309

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