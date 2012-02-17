مسئولان زمینه های اشتغال و ازدواج جوانان را مهیا کنند

ماموستا ملاعبدالله غفوری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان روانسر گفت: باید برای توطئه های بیشمار دشمنان از راهکارهای فرهنگی و دینی استفاده کنیم.

امام جمعه شهرستان روانسر تاکید کرد: خداوند برای انسانها تقوا را قرار داده است که تقوا می تواند انسان را از گردنه های مهلک این دنیا به سوی سعادت رهنمون کند.

خطیب جمعه روانسر با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه کشورهای اسلامی، افزود: دشمنان دین اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی از هر روزنه ای برای ضربه زدن به اعتقادات و باورهای دینی ملت ایران خصوصا جوانان استفاده می کنند.

غفوری گفت: ارزشهای اخلاقی و کرامت انسانی ریشه در فطرت انسانی دارد که باید در جامعه نهادینه شود و در ذات انسانها تقویت و گسترش یابد.

امام جمعه روانسر تاکید کرد: ملت ایران با عملکرد و مسیر حرکتی صحیح به الگویی برای سایر کشورهای جهان تبدیل شده اند که همین عامل دشمنی بدخواهان با ملت و کشور ایران است.

وی با اشاره به برخی از مشکلات جوانان، افزود: مسئولان باید مشکلات و معضلات نسل جوان را مد نظر داشته باشند و زمینه های اشتغال و ازدواج جوانان را مهیا کنند.

خطیب جمعه روانسر با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس، گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای قدردانی از نعمت انقلاب است و پشتوانه مردمی بزرگ‌ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و خواهد بود.

غفوری در پایان تاکید کرد: مردم باید هوشیار باشند و تبلیغات سو دشمنان برای کم رنگ شدن مشارکت در انتخابات را مد نظر داشته باشند و با حضور حداکثری در پای صندوقهای رای این توطئه ها را خنثی کنند.