مشارکت مردم درانتخابات مجلس نهم باید به الگویی در دنیا تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهار داشت: باید دست به دست هم و با همدلی و اتحاد دشمنان را ناامید و مایوس کرد.

آیت الله محمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص انتخاب اصلح گفت: شرکت همه جانبه در انتخابات برای بالا بردن مشروعیت نظام و اقتدار ملی و تبدیل تهدیدها به فرصت یک ضرورت است.

وی ادامه داد: بنا بر فرموده مقام معظم رهبری رای بر صاحبان قدرت و ثروت انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف می کند.

آیت الله محمدی امروز مسئولیت خطیری بر گردن مردم نهاده شده است زیرا دشمن تلاش می‌کند تا از طریق مجلس وارد شود اما مردم با هوشیاری و بصیرت با حضور به موقع در صحنه راه نفوذ دشمن را سد می‌کنند.

وی در ادامه بیانات خود با تاکید بر الگو قرار دادن ائمه اطهار(ع) و پرهیز از بی تفاوتی نسبت به یکدیگر، گفت: پیامبران، امامان و کتاب های آسمانی برای نصیحت مردم و راهنمایی آنان به راه خیر و صلاح فرستاده شده اند و باید نسبت به نصیحت افراد دلسوز بی تفاوت نبود.

آیت الله محمدی با بیان اینکه خصلت شتابزدگی انسان مانع از شناخت مصلحت و راه خیر می شود، گفت: انسان باید همواره در انجام کارها مشورت را مد نظر قرار دهد تا از این منظر در چاه هلاکت گرفتار نشود.

وی در ادامه با اشاره به کودتای رضاخان در سوم اسفندماه سال 1299 اظهار داشت: کودتای انگلیسی رضاخان ضربه های مهلکی بر پیکره فرهنگ این مملکت وارد کرد که پس از سال ها هنوز هم ملت ایران تاوان آن بدعت ها را می دهد.