تعطیلی سومین فرودگاه بزرگ اروپا/ اعتصاب بیش از 300 پرواز را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرودگاه فرانکفورت، سومین فرودگاه بزرگ اروپا از دیروز پنجشنبه شاهد اعتصاب کارکنان به دلیل اعتراض آنها به سطح پائین حقوق ها است.

اعتصاب روز گذشته از ساعت 14 آغاز و تا ساعت 21 ادامه داشت و امروز جمعه نیز از 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت.

در پی این اعتصاب، بیش از 300 پرواز فرودگاه فرانکفورت لغو شده و تعداد زیادی از مسافران سرگردان شده اند، بطوری که اغلب آنها اقامت در فرودگاه را به بازگشت به منازلشان ترجیح داده اند.

کارکنان این فرودگاه همچنین تهدید کرده اند درصورتی که مقامات با درخواست های آنها موافقت نکنند اعتصاب خود را در هفته آینده نیز ادامه خواهند داد.

فرودگاه فرانکفورت 70 هزار کارمند داشته و در سال 2011 میلادی 56 میلیون نفر مسافر از این فرودگاه به نقاط دیگر منتقل شده اند.