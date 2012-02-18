به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام یعقوبیان افزود: کلنگ ساخت این بیمارستان، چند سال پیش و به منظور بهبود خدمات ‌رسانی و کاهش نیاز مردم این استان به مراکز درمانی سایر استان‌ها به زمین زده شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون این پرو‍‍ژه 50 درصد ‍‍پیشرفت فیزیکی دارد و اجرای آن را سازمان مسکن برعهده دارد.

یعقوبیان با اشاره به کمبود تعداد تخت‌های بیمارستانی در این استان اظهار داشت: امید است با جدیت مسئولان این استان روند ساخت بیمارستان شتاب یافته و تا آذرماه سال91 مورد بهره‌‌برداری قرار گیرد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بهره‌برداری از این بیمارستان را گام موثری در حوزه سلامت و رفع نیاز مردم دانست و تصریح کرد: این بیمارستان ظرفیت جدیدی را در کمیت و کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ایجاد خواهد کرد و رضایت مردم و کاهش مراجعات بیماران به سایر استانها را به دنبال خواهد داشت.

یعقوبیان بیان داشت: هم اکنون بیمارستانهای شهر یاسوج جوابگوی نیاز بیماران نیست و براین اساس شاهد مرجعه بیماران به استانهای همجوار هستیم.

جشنواره وبلاگ نویسی بسیج در یاسوج برگزار شد

سومین جشنواره وبلاگ نویسی بسیج با حضور فعالان عرصه مجازی بسیج و وبلاگ نویسان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه فتح استان در اختتامیه این جشنواره از راه اندازی 28 وبلاگ و سایت در حوزه فرهنگی بسیج خبر داد و گفت: در این راستا سه هزار و 200نفر وبلاگ نویس و فعال رسانه ای درحوزه امنیت اینترنت، عملیات رسانه ای و برنامه های فرهنگی و تبلیغی مشغول فعالیت هستند.

علی حسن پور افزود: از طریق این سایتها و وبلاگها علاوه بر برنامه های فرهنگی و معنوی، ظرفیت های استان را به سایر استانها و حتی خارج از کشور معرفی کرد.

وی بر تلاش برای تبیین فرهنگ اسلامی و شیعی و ترویج آن در سطح جامعه تأکید کرد.

در پایان این جشنواره از 15 وبلاگ و پنج سایت بسیج استان تجلیل شد.