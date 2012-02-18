بافت تاریخی روستای سریزد احیا می شود

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح احیای بافت ارزشمند سریزد اظهار داشت: طرح در مساحت هزار و 500 متر مربع در روستای سریزد هم اکنون در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با اعتبار 360 میلیون ریال احیا می شود و عملیات احیای آن شامل سنگفرش، جداره سازی، اجرای ناودان و هره آجری است.

حیدری یادآور شد: با گسترش اقدامات، احیای بافت تاریخی سریزد از هزار و 500 به بیش از دو هزار و 500 مترمربع خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این طرح پیش از این نیز در روستاهای طزنج و بنادک سادات اجرا شده است، بیان داشت: بهسازی بافت با ارزش روستایی طرحی است که با شناسایی و ارتقای فضاهای با ارزش روستایی، توسعه کالبدی فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش‌ های فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شیوه ‌های مناسب و بهینه اجرا می شود.

حیدری از اهداف اجرای این طرح به حفاظت، احیا و مرمت بافت و کالبد ارزشمند این روستا اشاره کرد.

وی یادآور شد: سکونت، تولید، حفاظت و وجود ارزش ‌های فرهنگی، تاریخی از ویژگی های این بافت تاریخی است.

روستای سریزد در شهرستان مهریز واقع شده و یکی از روستاهای پرقدمت و پرجمعیت استان یزد به شمار می رود.