دست دادن اولین روبات فضانورد با انسان در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، "دنیل بربنک" فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی برای اولین بار با "روبونات" فضانورد روباتیک ناسا، در فضا دست داد، این اولین باری است که انسانها و روباتهای شبه انسانی در فضا با یکدیگر دست می دهند.

روبونات 2.3 میلیون دلاری ناسا، فوریه سال گذشته به همراه آخرین ماموریت شاتل دیسکاوری به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد. سرنشینان ایستگاه نیز برای آزمودن توانایی های این روبات طی یک روز برای کمک به فضانوردان آن را مورد آزمایش قرار دادند.

فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی در حال دست دادن با اولین روبات فضانورد در ایستگاه فضایی

نرم افزار رایانه ای ویژه این روبات که به تازگی از زمین ارسال شده بود، باعث شد تا روبات بتواند دست راستش را دراز کرده و انگشتانش را به سمت بربنک بگیرد و در این هنگام نیز بربنک دست روبونات را گرفته و به نشانه احترام تکان داد.

بربنک پس از اجرای این مراسم گفت: دست دادن با این روبات برای ثبت رکورد بسیار جالب بود. وی همچنین برنامه نویسی و مهندسی روبونات را نیز بسیار قابل توجه و تاثیرگذار اعلام کرد.

بر اساس گزارش هرالد سان، روبونات پس از این مراسم هر دو دست خود را برای گفتن "سلام دنیا" به زبان اشاره انگلیسی بالا آورد.

ناسا در حال حاضر دارای چهار روبات فضانورد است و در عین حال تعداد بیشتری از این روباتها در دست ساخت هستند.