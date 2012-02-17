یدالله صمدی کارگردان سینمای ایران و یکی از اعضای هیات داوران سیامین جشنواهر فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: من در این هیات فقط یک رای داشتم و درباره هیچ فیلمی بطور مصداقی صحبت نمیکنم. تنها گلهای که دارم و ایرادی که میتوانم به این جشنواره بگیرم این است که چرا حتما باید 32 عنوان برای بخش مسابقه انتخاب شود؟ در صورتی که میتوان آن را کمتر کرد.
وی افزود: نباید برای اعتبار بخشیدن، فیلمها به این سادگی وارد بخش مسابقه شوند. بلکه باید سخت گیریها بیشتر شود. من با محمد خزاعی دبیر جشنواره نیز این موضوع را مطرح کردم که بهتر بود فقط 12عنوان فیلم به بخش مسابقه راه مییافت. شاید به ظاهر کار هیات داوری راحت میشد ولی انتخاب از بین این تعداد سختتر بود.
این کارگردان ادامه داد: به هر حال 90 دقیقه فیلم دیدن برای هیات انتخاب کار بسیار مشکلی بوده است. من معتقدم هیات انتخاب بیشتر در معرض اتهام قرار دارد. زیرا ممکن است کلیت فیلمی خوب نباشد اما بخشهایی از آن مورد توجه قرار بگیرد آنها مجبور میشوند چنین فیلمی را با تاسف کنار بگذارند و توجه به چنین موضوعاتی کار را سختتر میکند.
کارگردان مجموعه "شوق پرواز" عنوان کرد: البته دبیر جشنواره هم در ارتباط با حضور این تعداد فیلم در بخش مسابقه دلایل خود را داشتند. ولی من از ایشان در خواست کردم برای سال آینده شرایطی را فراهم کنند که راهیابی آثار به بخش مساقه سخت و دشوار باشد. این به اعتبار فیلمساز، گروه تولید و حتی خود جشنواره میافزاید.
وی درباره ترکیب یک دست هیات داوری و انتخاب افرادی که به ظاهر در مقابل خانه سینما قرار داشتند گفت: من شخصا در کارگروه و کمیته ساماندهی خانه سینما نیستم. زمانی که این اتفاق افتاد من در سفر بودم. البته پیش از این با معاونت سینمایی درباره بهبود روابط خانه سینما و ارشاد صحبت کرده بودم. در این ترکیب داوری هم من نمیتوانم فکر افراد را بخوانم شاید هم کسی با چنین رفتاری در بین ما حضور داشته است.
صمدی با اشاره به این موضوع که برخی از ما ایراد گرفتند که چرا داوری جشنواره فجر را پذیرفته اید، عنوان کرد: این کوتهنگری افراد است. خانه سینما و سازمان سینمایی هر دو باید به اهالی سینما و اعتبار دادن به آن فکر کنند و از سیاسی بازیها دور باشند. من هرگز فرد سیاسی نبوده و نخواهم بود.
وی افزود: من با اینکه درگیر ساخت پروژه "شوق پرواز" بودم به در خواست خزاعی دبیر جشنواره پاسخ مثبت دادم. زیرا میخواستم کاری برای اهالی سینما انجام دهم. من 12 سال الفت گرفته کار صنوف در خانه سینما بودم. بعد از بیرون آمدن نیز در شورایعالی داوری خانه سینما حضور داشتم. اگر هم در هر کدام از این مکانها حضور داشتم به خاطر اعضای صنوف بودهاست.
صمدی تاکید کرد: من سینما را برای خودمان میدانم. 40 سال در این سینما دویدهام تا بتوانم کاری بکنم. به همین دلیل پاسخ مثبت به داوری فجر دادم. من تمام این 32 فیلم را دیدم. روز آخر که قرار بود آرا نهایی شود استرس زیادی داشتیم اما باز هم تاکید میکنم من فقط یک رای داشتم.
وی در ادامه بیان کرد: البته در برابر برخی فیلمها وقتهایی بغض میکردم، زیرا برخی نتایج را قبول نداشتم. سایرین هم اینگونه بودند. اما اینکه کسی بخواهد به بهانه مقابله با خانه سینما در این جلسات کاری کند من احساس نکردم. شاید هم بود اما من جملاتی در اینباره نشنیدم.
صمدی در پایان گفت: آنهایی که حقشان ضایع شده بداند من برای آنها بغض داشتم. آرزوی موفقیت برایشان میکنم. خسته نباشید میگویم و امیدوارم به آینده فکر کنند. من سعی نکردم فیلمی را از دایره جایزه کنار بگدارم. کمااینکه دیگران هم در این ترکیب تلاش کردند. زیرا همه در جهت سینما قدم برمی داشتیم.
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