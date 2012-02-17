راهپیمایی 22 بهمن نشان داد تحریم ها بر اراده ملت تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی با اشاره به حضور گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ملت قهرمان ایران حماسه بزرگ دیگری را با حضور با بصیرت خود خلق کرد و افتخار دیگری بر افتخارات نظام مردم سالاری دینی افزود.

وی افزود: این حضور پرشور دو پیام اصلی داشت اول اینکه تحریم ها و تهدید ها هیچ خللی در اراده آهنین این ملت وارد نخواهد کرد و پیام دوم آن لبیک گویی به ندای رهبر انقلاب بود.

خطیب جمعه چناران به موفقیتهای اخیر هسته ای دانشمندان کشورمان نظیر تولید سوخت هسته ای با غنای 20 درصد و قرار گرفتن میله های سوخت تولید داخل در قلب راکتور تهران اشاره کرد و گفت: بار دیگر فرزندان بااستعداد این مرز و بوم اثبات کردند که ایرانی فعل خواستن را خوب می داند.

حجت الاسلام تاجی ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای هسته ای و با اشاره به روز روحانیت و دفاع مقدس گفت: آنهایی که می گفتند روحانیت مبتدی است و حکومت روحانیت ارتجاعی است حالا نظاره کنند که ملت بزرگ ایران درسایه ولایت فقیه همه عرصه های علمی دنیا را به تسخیر خود در آورده است و ثابت کرده است که دین نه تنها افیون جامعه نیست بلکه دین برای اعتلا بخشی به شخصیت انسان ها و رشد و توسعه دنیا و آخرت آنان برنامه دارد

خطیب جمعه چناران افزود: ملت بزرگ ایران با بصیرت و با حضور در آزمون بزرگ دیگری که در پیش است یعنی انتخابات نمایش دیگری از الگوی موفق مردم سالاری دینی همزمان با گسترش بیداری اسلامی ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به تایید صلاحیت بیش از 75 درصدی داوطلبان انتخابات مجلس گفت : از شورای محترم نگهبان برای فراهم نمودن زمینه حضور همه گرایش ها در انتخابات تشکر می کنیم.

امام جمعه چناران در پایان با اشاره به ضرورت توجه به معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر گفت: نکته مهم در آستانه پایان سال و شب عید این است که مسئولان اجرایی بر قیمت ها نظارت بیشتری داشته باشند.