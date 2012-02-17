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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

وزارتخارجه تایلند اعلام کرد:

هیچ کشوری متهم نیست پیشداوری نکنید/ هدف از انفجارها فرد بود نه ساختار

هیچ کشوری متهم نیست پیشداوری نکنید/ هدف از انفجارها فرد بود نه ساختار

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: قائم مقام وزیر خارجه تایلند از دیپلمات های این کشور خواست که بدون پیشداوری و نسبت دادن حادثه انفجار بمب دربانکوک به کشوری خاص، خبرهای موثق را صرفا از مبادی رسمی مانند وزارت خارجه دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، "سیهاسالک" در جلسه توجیهی دیپلماتهای مقیم این کشورخواست تا روشن شدن نتایج بررسی ها به سایر خبرها و شایعات منتشره توجه نکنند.

وی همچنین اعلام کرد که بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که هدف حادثه سازان اخیرمعطوف به افراد بوده و نه ساختارها و شواهدی وجود ندارد که بین این حادثه ودستگیری فرد لبنانی – سوئدی در ماه گذشته دراین کشور ارتباطی وجود داشته باشد.

پیش از برگزاری جلسه توجیهی فوق ، سفیرایران در تایلند با مقامات ذیربط وزارت خارجه ملاقات کرده و ضمن تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی برمحکومیت شدید هرگونه فعالیت تروریستی ونیز رد ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی درخصوص این حادثه ، آمادگی کشورمان برای همکاری جهت روشن شدن ابعاد این حادثه را اعلام کرد .

مجید بیزمارک با اشاره به فضای آلوده خبری ایجاد شده ، تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه وتاریخی ایران وتایلند را بی ثمر دانست وخواهان استمرار درایت واعمال مدیریت موثر از سوی مسئولین ذیربط تایلند گردید.

کد مطلب 1536353

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