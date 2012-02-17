هیچ کشوری متهم نیست پیشداوری نکنید/ هدف از انفجارها فرد بود نه ساختار

به گزارش خبرنگار مهر، "سیهاسالک" در جلسه توجیهی دیپلماتهای مقیم این کشورخواست تا روشن شدن نتایج بررسی ها به سایر خبرها و شایعات منتشره توجه نکنند.

وی همچنین اعلام کرد که بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که هدف حادثه سازان اخیرمعطوف به افراد بوده و نه ساختارها و شواهدی وجود ندارد که بین این حادثه ودستگیری فرد لبنانی – سوئدی در ماه گذشته دراین کشور ارتباطی وجود داشته باشد.

پیش از برگزاری جلسه توجیهی فوق ، سفیرایران در تایلند با مقامات ذیربط وزارت خارجه ملاقات کرده و ضمن تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی برمحکومیت شدید هرگونه فعالیت تروریستی ونیز رد ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی درخصوص این حادثه ، آمادگی کشورمان برای همکاری جهت روشن شدن ابعاد این حادثه را اعلام کرد .

مجید بیزمارک با اشاره به فضای آلوده خبری ایجاد شده ، تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه وتاریخی ایران وتایلند را بی ثمر دانست وخواهان استمرار درایت واعمال مدیریت موثر از سوی مسئولین ذیربط تایلند گردید.