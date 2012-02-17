مردم در 12 اسفند حماسه حضور خود را تکمیل خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی بابایی در خطبه های امروز نماز جمعه شهر جدید پرند با تشکر از ملت سلحشور ایران بخصوص مردم شهر جدید پرند به خاطر حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی 22 بهمن از همه دست اندرکاران این امر و امام جمعه پرند قدردانی کرد و اظهار داشت: این حضور حماسی، مشت محکمی بر دهان یاوه سرایان بود.



وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز در خصوص حماسه 22 بهمن امسال، عنوان کرد: مردم ایران ثابت کردند هر جا نیاز باشد حضور داشته و شرکت خواهند کرد و این حماسه زمانی تکمیل تر خواهد شد که در 12 اسفند حضوری پرشور، گسترده و هوشمندانه پای صندوق های رای داشته باشند و حماسه ای دیگر بیافرینند.



مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) پرند در ادامه به رونمایی از دستاوردهای مهم و جدید هسته ای در روزهای اخیر به دست رییس جمهور و تلاش دانشمندان جوان کشورمان اشاره کرد و گفت: در این راستا مانور رسانه های غربی و دشمنان انقلاب و نظام عجیب و غریب است.



وی افزود: آنها گاهی می گویند ایران در پی دست یافتن به بمب هسته ای است و همین که دستاوردهای جدید اعلام می شود، می گویند سیاه نمایی ، تبلیغات و دروغ پردازی است، بالاخره نمی دانیم کدام حرف آنها را باور کنیم، پس معلوم می شود هر جا که به نفعشان باشد، تبلیغات می کنند.



رهبری امر کنند/ هر زن و مرد ما یک بمب هسته ای خواهد بود



امام جمعه موقت پرند تاکید کرد: مسئولان نظام به خصوص رهبر انقلاب بارها تاکید کرده اند که ما در پی ساخت بمب هسته ای نبوده و نیستیم، آنها خودشان هم می دانند و تنها به دنبال تبلیغات سوء و جلوگیری از پیشرفت علمی ما هستند و باید بدانند که اگر رهبر ما امر کنند، زن، مرد و پیر و جوان ما هر کدام یک بمب هسته ای خواهند بود.



بابایی خطاب به دشمنان ادامه داد: اگر باور ندارید که دارید، کوچکترین خطایی بکنید و تعرضی به این کشور(ایران) داشته باشید به قول امام راحل، تمام منافع شما در هرجای دنیا به وسیله همین مردم به خطر خواهد افتاد.



مردم مراقب جریان های انحرافی در انتخابات پیش رو باشند



مدیر حوزه علمیه پرند با دعوت و تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات آینده به آنها هشدار داد که مراقب و مواظب جریان های انحرافی در انتخابات پیش رو باشند و تنها راه مراقبت و مواظبت از اینکه در دام جریان های انحرافی نیفتند، این است که همه جا گوش به فرمان رهبری انقلاب باشند.



وی با گرامیداشت روز 29 بهمن سالروز قیام مردم تبریز و شهادت سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله لبنان و همچنین روز روحانیت و دفاع مقدس به روح شهدای انقلاب و دفاع مقدس و امام راحل و دو یادگارش درود و صلوات فرستاد.



امام جمعه موقت پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته در خصوص کسب و آموختن علم سخنانی ایراد کرد و با اشاره به حدیثی از امام صادق خطاب به عنوان بصری گفت: حضرت می فرمایند؛ آموختن علم به تعلیم و تعلم نیست بلکه به حقیقت عبودیت است.



بابایی ادامه داد: اگر بنده خودش بخواهد خداوند او را هدایت می کند پس هر کسی که خودش خواست خداوند علم را در درون او قرار می دهد.



مدیر حوزه علمیه پرند با اشاره به اینکه امام می فرمایند علم را طلب کن بوسیله عمل به آن و از خدا هم درخواست کن، گفت:آموختن علم با حقیقت عبودیت در دل ایجاد کردن و طلب و درخواست به وجود می آید.



وی با بیان آیاتی از سوره حمد که در نماز می خوانیم، افزود: وقتی می گوییم "ایاک نعبد و ایاک نستعین" مبین همین واقعیت است که از خدا درخواست و طلب می کنیم که هم تو را می پرستیم و بنده توهستیم و هم از تو در این بندگی کمک می خواهیم.