مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران روز جمعه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل آغازشد و 47 اسکیت باز ازشش تیم ازشهرهای این استان حضور یافتند.
رئیس هیئت اسکیت مازندران، با بیان اینکه این مسابقات در سه رده نونهالان، نوجوانان وجوانان برگزارمی شود، گفت: دراین مسابقات اسکیت بازانی از شهرهای آمل ، نور، قائمشهر، ساری، بابلسر وگلوگاه حضور دارند.
حسین خیری نیا گفت: در مجموع دراین مسابقات تیم های شرکت کننده در مواد 200، 300، 500، هزار متر سرعت، سه هزار متر امدادی و پنج هزار متر نیمه استقامت با هم رقابت خواهند کرد.
وی افزود: پیش از این قراربود مرحله دوم این مسابقات، در پیست اسکیت دانشگاه آزاد قائم شهر برگزار شود که به علت در دست تعمیر بودن و آماده نبودن پیست، آمل میزبان مرحله سوم لیگ استان شد.
رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران در سه مرحله برگزار می شود و در پایان تیم قهرمان به مسابقات دسته یک کشور صعود خواهد کرد.
خیری نیا اضافه کرد: در پایان مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران که ماه گذشته در آمل برگزار شد، تیم هیئت نور با کسب هزار و 686 امتیاز قهرمان شد و تیم های هیئت قائمشهر با هزار و430 امتیاز و هیئت بابلسر با هزار و 70 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
بیش از دو هزار نفربه صورت سازماندهی شده در مازندران در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.
آمل - خبرگزاری مهر: مرحله سوم و پایانی مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران با حضور برترین های این رشته ورزشی در آمل آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران روز جمعه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل آغازشد و 47 اسکیت باز ازشش تیم ازشهرهای این استان حضور یافتند.
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