مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران روز جمعه در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل آغازشد و 47 اسکیت باز ازشش تیم ازشهرهای این استان حضور یافتند.



رئیس هیئت اسکیت مازندران، با بیان اینکه این مسابقات در سه رده نونهالان، نوجوانان وجوانان برگزارمی شود، گفت: دراین مسابقات اسکیت بازانی از شهرهای آمل ، نور، قائمشهر، ساری، بابلسر وگلوگاه حضور دارند.



حسین خیری نیا گفت: در مجموع دراین مسابقات تیم های شرکت کننده در مواد 200، 300، 500، هزار متر سرعت، سه هزار متر امدادی و پنج هزار متر نیمه استقامت با هم رقابت خواهند کرد.



وی افزود: پیش از این قراربود مرحله دوم این مسابقات، در پیست اسکیت دانشگاه آزاد قائم شهر برگزار شود که به علت در دست تعمیر بودن و آماده نبودن پیست، آمل میزبان مرحله سوم لیگ استان شد.



رئیس هیئت اسکیت مازندران اضافه کرد: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران در سه مرحله برگزار می شود و در پایان تیم قهرمان به مسابقات دسته یک کشور صعود خواهد کرد.



خیری نیا اضافه کرد: در پایان مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران که ماه گذشته در آمل برگزار شد، تیم هیئت نور با کسب هزار و 686 امتیاز قهرمان شد و تیم های هیئت قائمشهر با هزار و430 امتیاز و هیئت بابلسر با هزار و 70 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.



بیش از دو هزار نفربه صورت سازماندهی شده در مازندران در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.