فینال مسابقات فوتسال "جام فجر 33 " در اندیشه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم فینال و اختتامیه مسابقات فوتسال "جام فجر 33 " با حضور بهروز کاویانی شهردار، داود سرمست رئیس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی، رؤسای ادارات تربیت بدنی شهریار و اندیشه، مشاورین و معاونین شهردار و پرسنل شهرداری اندیشه، در ورزشگاه تختی واقع در فاز 3 این شهر، برگزار شد.



در بازی رده بندی که قبل از بازی فینال برگزار شد، تیم های فضای سبز و آتش نشانی الف با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم آتش نشانی الف توانست با نتیجه سنگین 8 بر 2 فضای سبز را شکست داده و به مقام سوم این بازیها نایل شود. در پایان این بازیها، تیم های اول تا سوم، جام های خود را به بالای سر برده و مدالها و جوایز خود را توسط مسئولین دریافت کردند.



برگزاری شب شعر عصر بیداری در شهرستان شهریار



به مناسبت سی و سومین سالگرد گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری شورای اسلامی و شهرداری اندیشه شب شعر و خاطره عصر بیداری در فرهنگسرای امام علی(ع) برگزار شد.



تفالی به اشعار دیوان حافظ توسط استاد اسحاقی و شعر خوانی شاعران بنام شهرستان نقوی، میری، باغبان، ابوالحسنی، بوربور و بانوان شاعر عزیزی، حسینی با موضوع عصر بیداری از برنامه های این شب شعر بود.



استاد جعفریان شاعر مهمان از استان البرز و استاد سهرابی نژاد شاعر مهمان از تهران نیز به قرائت اشعار خود پرداختند.

بررسی روند اجرای پروژه اصلاح دور برگردان بادامک باغستان



به دنبال بازدید بعمل آمده از پل بادامک جهت رفع معضل ترافیکی عبور و مرور از جاده احمد آباد و نیاز مبرم به احداث دور برگردان جهت جلوگیری از تصادف احتمالی و تخلف رانندگان جهت ورود به جاده احمد آباد، طرح دور برگردان دوطرفه دقیقا بعد از پل بادامک با نظر اعضای جلسه (رئیس اداره راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و رئیس اداره راه و ترابری شهرستان شهریار) لغو و مقرر شد دور برگردان فوق با در نظر گرفتن تمهیدات خاص مهندسی با فاصله بیشتری از پل بادامک و حدودا روبروی ورودی جاده زرنان احداث شود.