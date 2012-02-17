دلایل مخالفتها با قطعنامه ضد سوری/نادیده گرفتن خشونت گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در محکومیت قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی که با فشارهای آمریکا و دیگر کشورهای غربی در مجمع عمومی تصویب شد، اعلام کرد پیش نویس قطعنامه ارائه شده به سازمان ملل متحد، کاملا جانبدارانه است و هیچ ارتباطی با آنچه در سوریه می گذرد، ندارد.



وی افزود : کشورهایی که این پیش نویس را ارائه کرده اند، تجاوز سیاسی و رسانه ای علیه سوریه را هدایت و از گروههای تروریستی حمایت می کنند.



الجعفری درعین حال تاکید کرد سوریه همچنان برای برآوردن خواسته های به حق مردم به اصلاحات ادامه می دهد.



نماینده سوریه گفت ما در این چارچوب از تمام تلاشهای صادقانه برای حمایت از گفتگوی ملی فراگیر از جمله پیشنهاد روسیه برای میزبانی گفتگوهای سوری در مسکو استقبال می کنیم.



وی تصریح کرد : هیچ کشوری نمی تواند وجود گروههای تروریستی مسلح را در خاک خود بپذیرد و دولت سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست.



وی خطاب به بانیان این قطعنامه ضد سوری از جمله عربستان و قطر گفت : آنهایی که ادعا می کنند طرفدار ملت سوریه و خون پاک آنها و حل بحران به صورت مسالمت آمیز هستند، بلافاصله تحریمهای یکجانبه خارج از چارچوب بین المللی را بر ملت سوریه تحمیل کردند که تاثیرات مستقیمی بر زندگی روزانه آنها گذاشته است، آنها همچنین روابط خود را با سوریه بدون هر گونه توجیهی قطع کردند، این نشان می دهد این کشورها نمی خواهند به حل مسالمت آمیز بحران کمک کنند، ما از این کشورها می خواهیم از دخالت در امور داخلی سوریه و شعله ور کردن آتش خشونت و فتنه که سوریه و همه سوریها از جمله مخالفان را هدف قرار می دهد، دست بردارند.



نماینده سوریه خاطر نشان کرد : ارائه کنندگان این قطعنامه، اصلاحات جدی را که در حال حاضر در سوریه در حال انجام است، نادیده گرفته اند.



وی با اشاره به مواضع خصمانه اتحادیه عرب علیه سوریه و سلطه رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس بر آن، صدور این قطعنامه را پیامی نادرست برای گروههای افراطی و تروریستی برای ادامه اقدامات خشونت آمیز و خرابکارانه آنها و تشدید بحران در سوریه دانست.



الجعفری هر قطره خونی را که در سوریه و دیگر کشورهای اسلامی بر زمین ریخته می شود، به نفع اسرائیل و طرحهای این رژیم برای نابودی مسئله فلسطین دانست.



وی تصریح کرد : دیگر هیچ اتحادیه عربی پس از آنکه کشورهای شورای همکاری آن را ربودند، و خروج سوریه از آن، وجود ندارد.



الجعفری هدف بانیان این قطعنامه ضد سوری را تسویه حساب سیاسی با نظام سوریه و نقش منطقه ای و عربی آن دانست.



دلایل مخالفت برخی کشورها با قطعنامه ضد سوری اعراب

نمایندگان چین، روسیه، ایران، ونزوئلا و کره شمالی در مخالفت با این قطعنامه عربی ضد سوری اعلام کردند به این دلیل با این قطعنامه مخالفت کردیم که برای تحمیل راه حل های خارجی برای بحران سوریه تلاش می کند و پاسخگوی ضرورت حل سیاسی بحران توسط خود سوریها نیست.



مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه 27 بهمن، پیش نویس قطعنامه ضد سوری که نماینده مصر به نمایندگی از رژیمهای عربی همسو با غرب ارائه کرد، با 137 رای مثبت، 12 رای منفی و 17 رای ممتنع ، تصویب کرد.



این قطعنامه غیرالزام آور در حالی تصویب شد که روسیه، چین، ایران، ونزوئلا، کره شمالی و بولیوی از جمله کشورهای مخالف آن بودند.



بر اساس گزارش سانا، این قطعنامه، دولت سوریه را به توقف آنچه سرکوب و نقض حقوق بشر خوانده، فرا می خواند و خواستار تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در خصوص سوریه می شود، نکته قابل توجه در این قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی، نادیده گرفتن جنایات گروههای تروریستی مسلح در حق شهروندان و نیروهای حفظ امنیت، ارتش و تاسیسات زیربنایی و اموال دولتی و خصوصی و همچنین نقش حامیان تسلیحاتی و مالی این گروههاست.



موضع روسیه

نماینده روسیه در سازمان ملل در این باره گفت : تغییرات مورد نظر ما در این قطعنامه اعمال نشد و به همین سبب به آن رای منفی دادیم.



ویتالی چورکین خاطر نشان کرد : برای حل بحران سوریه باید به دو اصل اساسی احترام گذاشت، توقف خشونت از سوی همه طرفها و آغاز روند سیاسی که تمام طرفها را شامل شود و البته سوریها رهبری آن را در دست داشته باشند.



چورکین افزود : کشورهای عربی، پیش نویس قطعنامه را با عنوان اوضاع جمهوری عربی سوریه ارائه کرده اند که این موضوع، پاسخگوی دو اصل سابق نیست، بلکه تلاش می کند الگو و راه حلهای خارجی را تحمیل و رهبران سوریه و هرگونه تماس با آنها را ممنوع کند که تا حد زیادی ما را نگران کرده است.



نماینده روسیه خاطر نشان کرد مسکو به تلاشهای خود برای کمک به سوریه برای خروج از این بحران با همکاری تمام کسانی که به منافع ملت سوریه نگاه می کنند و به امنیت و صلح منطقه ای که مسئله بسیار مهمی است، احترام می گذارند، ادامه خواهد داد.



موضع چین



نماینده چین با رد این قطعنامه ضد سوری، بر احترام به حاکمیت سوریه و کمک به این کشور در تلاشها برای حل صلح آمیز بحران تاکید کرد.

نماینده چین گفت : چین خواهان حل مسالمت آمیز بحران سوریه است و به ضرورت دستیابی به آن از طریق گفتگو پایبند است.



وی افزود : مام تمام اشکال خشونت را محکوم می کنیم و دولت و تمام طرفها را برای مهار آن و بازگشت ثبات به کشور تشویق می کنیم.



وی گفت : ما از دولت سوریه می خواهیم با گوش دادن به خواسته های برحق مردم، به همه طرفها برای بیان دیدگاههای سیاسی به دور از خشونت و تحت سقف قانون اجازه دهد.



نماینده چین همه طرفها در سوریه را به آغاز فوری روند سیاسی بدون هر گونه پیش شرطی به منظور بررسی حل آن از طریق مسالمت آمیز و همچنین گام برداشتن در راستای برگزاری همه پرسی در خصوص قانون اساسی جدید برای کشور و انجام اصلاحاتی که دولت قصد انجام آن را دارد، دعوت کرد.



مواضع کره شمالی و ونزوئلا



نماینده کره شمالی هم اعلام کرد بحران سوریه باید به گونه ای که منافع ملت سوریه را در نظر بگیرد، از طریق گفتگو و به شیوه مسالمت آمیز به دور از هرگونه دخالت خارجی حل شود و پیونگ یانگ به همین دلیل به قطعنامه ضد سوری رای منفی داد.



نماینده ونزوئلا هم به عنوان یکی دیگر از مخالفان این قطعنامه اعلام کرد این قطعنامه، دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل به شمار می رود.



وی افزود : اصول حاکمیت و استقلال و وحدت ملی تضمین کننده همزیستی مسالمت آمیز و برادری میان انسانهاست و باید به آن احترام گذاشت و سوریه نیز از این اصل مستثنی نیست.