ایران قویا با پیمان امریکا و افغانستان مخالف است/ حضور فعال در اجلاس سه جانبه

محسن پاک آیین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نشست اسلام آباد با حضور روسای جمهور ایران،پاکستان و افغانستان با هدف توسعه مناسبات فیمابین و تقویت همکاری ها ، برای بسترسازی جهت ایجاد صلح و امنیت در منطقه و همچنین افزایش مشارکت در بازسازی افغانستان نماد دیپلماسی فعال منطقه ای بود.

وی افزود: یکی از علل و انگیزه توجه این سه کشور به برگزاری این نشست،شکست و ناکامی کشورهای خارج از منطقه و بطور مشخص اعضای ناتو در برقراری امنیت در افغانستان در طول ده سال حضور در این کشور بود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دستاورد حضور ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان جز ویرانی ،رشد فزاینده قاچاق مواد مخدر،کشتار مردم غیر نظامی و نقض حقوق بشر نبوده ،روسای جمهور ایران،پاکستان و افغانستان تصمیم گرفتند که طی این نشست نقش خود را در آینده امنیتی منطقه ایفا کنند.

رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور فعال داشت و پیشنهادات ایران در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله اجرای پروژه های سه جانبه برای بازسازی افغانستان،؛مبارزه جدی با قاچاق و صدور مواد مخدر، تاکید بر نقش همسایگان جهت مشارکت در ترتیبات امنیتی منطقه،تقویت همکاری های اقتصادی و تاکید بر ضرورت خروج نیروهای بیگانه از افغانستان در بیانیه گنجانده و مورد تائید قرار گرفت.

وی افزود: در بیانیه پایانی هر سه طرف با تاکید بر خواست عمیق دولت ها و مردم مسلمان منطقه برای گسترش همکاری‌های فیمابین در تمام عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی بر تقویت همکاری‌های سه کشور در عرصه‌های یاد شده تاکید و خواهان برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و همچنین شکوفایی و رونق اقتصادی، و بر لزوم برگزاری نشست بعدی در کابل برای پیگیری مصوبات فعلی تاکید کردند.

پاک ایین با اشاره به اینکه ابتکارات منطقه ای بخصوص تلاش های کشورهای همسایه‌ افغانستان مانند ایران و پاکستان ،بدون دخالت نیروهای خارجی می تواند در مسیر ثبات، صلح و امنیت در افغانستان باشد افزود: به اعتقاد ما استقرار امنیت در منطقه به یک اراده جدی نیاز دارد و همه ظرفیت های منطقه ای باید در برقراری صلح، ثبات و امنیت و پرهیز از دخالت دادن کشورهای غربی بخصوص آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.وی با تصریح برحضور فعال ایران در نشست اسلام آباد به عنوان یک دستاورد مهم دیپلماتیک گفت امنیت منطقه و سرنوشت کشورهای منطقه در هم تنیده است و باید تلاش شود که خروج نیروهای ناتو در سال 2014 از افغانستان محقق گردد و کشورهای منطقه به افغانستان در تربیت نیروهای امنیتی کمک کنند.

پاک آئین اضافه کرد:البته آمریکا جهت تحقق اهداف فرامنطقه‌یی با امضای پیمان استراتژیک با افغانستان،قصد طولانی کردن حضور نظامی خود در افغانستان و حفظ پایگاههای نظامی خود را دارد و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران قویا با امضای این پیمان مخالف است و انعقاد آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه ای و صلح جهانی می داند.

وی افزود: ایران استقرار صلح و آشتی در افغانستان را از طریق تداوم گفت‌وگوهای گروه‌های افغانی با یکدیگر ممکن می‌داند و اعتقاد دارد که فعالیت شورای عالی صلح افغانستان که مورد حمایت رییس‌جمهور این کشور نیز هست ادامه یابد و نقش خود را در تحقق صلح فراگیر ایفا کند.