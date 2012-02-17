به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد گنجی در خطبههای امروز نماز جمعه جم اظهار داشت: اکثریت مردم در کشور بحرین خواستار برکناری آل خلیفه هستند و سازمان ملل و آمریکا باید از رفتارهای دوگانه دست بردارند.
وی ادامه داد: مردم در سوریه طرفدار بشار اسد هستند و مخالفان وی از عده بسیار کمی برخوردار هستند و موضعگیری سازمان ملل و استکبار جهانی در سوریه سوالبرانگیز است.
امام جمعه جم با اشاره به فشارهای سازمان ملل به سوریه ادامه داد: با وجود فشارهایی که سازمان ملل به سوریه وارد می کند، در قبال مسائل بحرین سکوت کرده است و این رفتار دوگانه بسیار سوال برانگیز است.
وی پیروزی مردم بحرین را بسیار نزدیک دانست و گفت: به فضل خدا با مقاومت و حضور مردم این کشور در صحنهها، این پیروزی نزدیک خواهد بود.
حجتالاسلام گنجی با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن اضافه کرد: این حضور گسترده دشمنان و بدخواهان نظام را ناامید کرده است و حاوی پیامهایی برای دوست و دشمن بود.
وی به تلاشهای گسترده دشمنان نظام و انقلاب برای کمرنگ کردن حضور مردم در صحنهها اشاره کرد و گفت: مردم با حضور خود نشان دادند که تبلیغات دشمنان تاثیری در حضور مردم ندارد و مردم همواره پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
امام جمعه جم ادامه داد: پیروی مردم ایران از ولایت در همه امور و پایندی به اصول نظام از مهمترین پیامهای این راهپیمایی مردمی بود و نشان داد مردم هیچگاه ولایت و رهبری را تنها نخواهند گذاشت.
وی تصریح کرد: حضور مردم در این راهپیمایی نوید بخش حضور گسترده در انتخابات 12 اسفند است و نشان داد که تبلیغات منفی دشمنان همواره نتایج عکسی برای انها داشته است.
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