جان هیک قائل به تکثرگرایی دینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پلورالیسم دینی برای اولین بار توسط جان هیک و ویلفرد کنت ول اسمیت مطرح شد. هیک سهم بسزایی در حوزههای معرفت شناسی دینی، اعتقاد به عدالت خداوندی و مسیح شناسی ایفا کرده است.
جان هیک در 1922 میلادی در یورکشایر به دنیا آمد و در1940به کلیسای پروتستان در انگلیس پیوست. وی ابتدا در دانشگاه هال حقوق خواند، پس از گذراندن مدتی از خدمت سربازی برای تحصیل فلسفه به دانشگاه ادینبورگ رفت و پس از آن از دانشگاه آکسفورد دکتری فلسفه گرفت. هیک سه سال به عنوان کشیش خدمت کرد.
در 1967به استادی دانشگاه بیرمنگام انتخاب شد و سپس در 1982 به مقام استادی تماموقت در مدرسه کلارمونت منصوب شد.
جان هیک معتقد بود به جای واژه "خدا" باید از "واقعیت نهایی" استفاده کرد، زیرا برخی ادیان خدا را نمیشناسند. این واقعیت نهایی، غیرقابل توصیف است، ولی انسان نسبت به آن واکنشی دارد و بر اساس این واکنش به احساس درونی، ادیان را میسازد.
جان هیک در بیستم بهمن( 9 فوریه) درگذشت.
نظر شما