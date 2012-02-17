جان هیک قائل به تکثرگرایی دینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پلورالیسم دینی برای اولین بار توسط جان هیک و ویلفرد کنت ول اسمیت مطرح شد. هیک سهم بسزایی در حوزه‌های معرفت شناسی دینی، اعتقاد به عدالت خداوندی و مسیح شناسی ایفا کرده است.

جان هیک در 1922 میلادی در یورکشایر به دنیا آمد و در1940به کلیسای پروتستان در انگلیس پیوست. وی ابتدا در دانشگاه هال حقوق خواند، پس از گذراندن مدتی از خدمت سربازی برای تحصیل فلسفه به دانشگاه ادینبورگ رفت و پس از آن از دانشگاه آکسفورد دکتری فلسفه گرفت. هیک سه سال به عنوان کشیش خدمت کرد.

در 1967به استادی دانشگاه بیرمنگام انتخاب شد و سپس در 1982 به مقام استادی تمام‌وقت در مدرسه کلارمونت منصوب شد.

جان هیک معتقد بود به جای واژه "خدا" باید از "واقعیت نهایی‏" استفاده کرد، زیرا برخی ادیان خدا را نمی‌شناسند. این واقعیت نهایی، غیرقابل توصیف است، ولی انسان نسبت به آن واکنشی دارد و بر اساس این واکنش به احساس درونی، ادیان را می‌سازد.



جان هیک در بیستم بهمن( 9 فوریه) درگذشت.