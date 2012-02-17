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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

امام جمعه هرمز:

اسلام خواهی و استکبارستیزی آرمان انقلاب اسلامی است

اسلام خواهی و استکبارستیزی آرمان انقلاب اسلامی است

هرمز - خبرگزاری مهر: امام جمعه هرمز گفت: اسلام خواهی و استکبارستیزی آرمان انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد موسوی در خطبه های نماز جمعه که با حضور جمع کثیری از نمازگزاران در مسجد جامع هرمز اقامه شد، ضمن توصیه خود و نماز گزاران به رعایت تقوای الهی به بحث انسان و مرامت انسانی از دیدگاه قرآن پرداخت.

حجت الاسلام موسوی ضمن تقدیر و تشکر از حضور حماسی مردم جزیره هرمز و ملت شریف ایران اسلامی در راهپیمایی میلیونی 22بهمن گفت: انشاالله که با همین شور و حضور در انتخابات 12 اسفند هم حضوری پر رنگ خواهیم داشت و بار دیگر عربده کشان را در جای خود خواهیم نشاند.

وی اظهار داشت: شما مردم عزیز امتیازات خاصی نسبت به دیگر ملتها دارید و آنگونه که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مردم آذربایجان فرمودند بصیرت و موقع شناسی ملت ایران تبلیغات دشمن را خنثی کرد و نشان داد که این ملت شکست نخواهد خورد.

وی در ادامه با اشاره به حضور میلیونی پیامها و بازتابهایی که برای دانیا داشت، افزود: اعلام وفاداری و پایداری مردم در خط امام و رهبری و آرمانهای انقلاب و حضور در همه صحنه های انقلاب و بی اثر بودن تحریمها بود که این ملت برای ارزاق عمومی و تحول مادی انقلاب نکرده و تحریمها و قطعنامه های ضد ایران بی اثر است.  

امام جمعه هرمز اضافه کرد: هر چند مسئولان نظام خود را مکلف به ایجاد رفاه و تسهیلات می دانند اسلام خواهی و استکبار ستیزی آرمان انقلاب اسلامی است و منحصر به مرزهای جغرافیایی خود نمی دانیم هر جا بیداری اسلامی شکل گیرد خروش ملت انقلابی ایران اسلامی است.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: در دورانی که جاهلیت مدرن شکل گرفته و حضور دارد چپاولگری و غارتگری، زورگویی و به یغما بردن هویت انسانی و رونق فساد توسط حاکمان مستکبر به اوج خود رسیده است.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و استمرار آن به رهبری مقام معظم رهبری مهجره قرن است که احیاگر مکتب پیامبر (ص) شده است.

موسوی تصریح کرد: این ملت همان سختیهای زمان رسول الله (ص) را به جان می خرد و ذره ای از آمانها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی در مقابل هیچ قدرتی کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه هرمز با اشاره به سالگرد آغاز انقلاب بحرین گفت: انقلاب اسلامی مردم بحرین یکساله شد و نگاههای حقوق بشر نیز در مقابل کشتار فجیح آل سعود و آل خلیفه کور شده است اما به فضل الهی نصرت از آن کسانی است که برای خدا کار می کنند و حکومتهای طاغوت یکی پس از دیگری رو به افول است.

کد مطلب 1536395

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